La sorpresiva frase de Carlos Ischia sobre Boca: “Me molestó que no los descalificaran”

A días de que Boca dispute la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, un exentrenador del club, campeón a nivel local e internacional, cuestionó el fallo que le permitió al Xeneize avanzar a los cuartos del certamen a pesar de haber incluido a seis jugadores extranjeros en el partido ante Vélez, cuando el reglamento solo permite cinco. Se trata de Carlos Ischia, quien admitió sentirse enojado por la decisión. “Me molestó que no los descalificaran”, manifestó.

Ischia, ayudante de campo de Carlos Bianchi en la época de oro del equipo de la Ribera de inicios de los 2000, y entrenador del club entre 2008 y 2009, se refirió a la polémica que se generó a principios de septiembre después de que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vencieran al Fortín por penales en los octavos de la Copa Argentina.

Ante el hallazgo de que Boca incluyó seis extranjeros, cuando el límite establecido en la normativa solo permite cinco, la dirigencia de Vélez reclamó por la eliminación. Semanas después del encuentro, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a la institución presidida por Juan Román Riquelme con una multa económica por “una infracción reglamentaria”, pero decidió mantener el resultado.

Ischia ganó dos títulos con Boca Archivo

“¿Si Boca es un justo campeón? Boca tiene muy buenos jugadores y plantel, lógicamente que al Vasco lo conozco muy bien y se merece lo que está ganando. Sí me molestó que no lo descalificaran cuando se equivocaron con los extranjeros en la Copa Argentina", opinó Ischia sobre el fallo, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: “Y después también tuvo otra situación contra Racing en el segundo gol que hace Enner Valencia, porque en la jugada anterior le cometen falta a un jugador de Racing dentro del área y no lo cobraron. Son situaciones que a veces se ven y otras no. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez, es algo lógico”. El exentrenador, quien jugó varios años en el club de Liniers y también lo dirigió, hizo alusión al duelo que el Xeneize le ganó a la Academia por 3 a 2 en los cuartos de la competición, con triplete del delantero ecuatoriano.

A su vez, indicó que el error cometido por la mala inclusión no se “puede dejar pasar” y cuestionó que en el fallo el Tribunal de la AFA justificara que no hubo alineación indebida al considerar que no se acreditó “la participación efectiva de un futbolista extranjero”.

Boca venció a Vélez por penales Juan José García - FOTOBAIRES

En aquella jornada, el Xeneize incluyó a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, al uruguayo Leandro Lozano, al ecuatoriano Valencia, al chileno Carlos Palacios y al paraguayo Ángel Romero. Sin embargo, Romero estuvo entre los suplentes y no ingresó.

“En el campeonato lo ponés en el banco y, aunque no juegue, también te tienen que suspender. Como cuando expulsan a un jugador... una, dos o tres fechas y no hay vuelta atrás”, afirmó al respecto el extécnico.

Boca eliminó a Vélez y luego venció a Racing Juan José García - FOTOBAIRES

Vale mencionar que como técnico de Boca, Ischia dirigió 83 partidos, con un balance de 42 victorias, 19 empates y 22 derrotas. Además, ganó dos títulos, el Apertura 2008 y la Recopa Sudamericana de ese mismo año, último trofeo internacional que sumó la institución.