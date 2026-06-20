La tripulación de Artemis II apareció en el partido de Países Bajos vs. Suecia y se llevó una ovación: “Héroes”

El Estadio de Houston fue testigo de una postal que trascendió lo meramente deportivo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la antesala del encuentro entre Países Bajos y Suecia, la atención de los miles de asistentes se desplazó del césped hacia dos figuras que, lejos de ser futbolistas, fueron recibidas como verdaderas estrellas: los astronautas Reid Wiseman y Victor Glover.

DE LA LUNA AL #MundialEnDSPORTS



Parte de la tripulación del Atermis llegó al estadio de Houston para entregar la pelota del partido entre Países Bajos y Suecia.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aX6S5xeYGg — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Ambos integrantes de la histórica misión Artemis II de la NASA ingresaron al terreno de juego y posaron con la Trionda, la pelota oficial del certamen. La presencia de los tripulantes fue recibida con una cerrada ovación, un gesto del público que reconoció el papel fundamental de estos hombres en la vanguardia de la exploración espacial.

Reid Wiseman y Victor Glover se llevaron una emotiva ovación del público AP

El momento, cargado de simbolismo, permitió integrar la tecnología aeroespacial con el espectáculo del fútbol. Además, la pelota que rodó durante el partido no era una cualquiera, sino un ejemplar que protagonizó un viaje al espacio y fue sometido a pruebas en condiciones de microgravedad, según reveló NASA. Durante esa travesía, la tripulación realizó experimentos para analizar cómo la masa interna y los sensores electrónicos del balón afectan su trayectoria, estabilidad y rotación.

Esta colaboración entre la NASA y Adidas, que cuenta con una exposición en el FIFA Fan Festival de Houston, busca explicar a los aficionados cómo la física que rige los movimientos en el espacio influye directamente en el deporte más popular del planeta.

La colaboración entre la NASA y Adidas dejó a todos sin palabras

Cómo fue la misión Artemis II

La misión Artemis II, que brindó un contexto inigualable a esta presentación, constituye el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. La travesía tuvo como objetivo principal el regreso de seres humanos a las proximidades de la Luna tras décadas de ausencia. La cápsula Orión transportó a cuatro astronautas, Wiseman, Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, en una expedición de diez días alrededor de la cara oculta del satélite natural, donde recorrieron más de 400.000 kilómetros.

Los astronautas de Artemis II fueron auténticas estrellas durante la duración de su misión BILL INGALLS - NASA

La misión fue crucial para recopilar datos sobre sistemas de soporte vital, radiación y comportamiento técnico en el espacio profundo, lo que prepara el terreno para futuras misiones de alunizaje. Los tripulantes no solo validaron tecnología crítica, sino que, como se observó en el estadio, también se convirtieron en figuras de referencia global al integrar las actividades de la Copa Mundial.

Wiseman y Glover vieron la goleada de Países Bajos

Una vez finalizado el acto protocolar y tras el pitazo inicial, el protagonismo regresó a los jugadores. En un duelo que terminó como una función de alto impacto, Países Bajos superó a Suecia con una contundente victoria por 5 a 1. La selección neerlandesa demostró una superioridad clara en el campo y confirmó su avance a la siguiente fase.

Los goles fueron marcados por Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos con un doblete cada uno, mientras que Crysencio Summerville selló la goleada. El descuento sueco llegó a través de Anthony Elanga, aunque no logró alterar el destino del conjunto naranja. Con este resultado, el equipo neerlandés aseguró su plaza en los dieciseisavos de final y ahora deberá enfrentar a Túnez en el último partido de la fase de grupos para definir su posición definitiva en la tabla del Grupo F.

El ambiente en Houston cerró una jornada donde la ciencia espacial y el fútbol de élite se fundieron bajo la mirada del mundo entero, lo que reafirma que el deporte y la tecnología comparten el mismo horizonte de superación y precisión técnica.