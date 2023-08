escuchar

En el inicio de una semana que marcará el regreso del fútbol de primera en la Argentina con el arranque, el viernes, de la Copa de la Liga, la pelota sigue dando vueltas en el extranjero. En la Premier League, Manchester United recibe a Wolverhampton, mientras que la Liga de España le bajará el telón a su primera fecha con dos encuentros: Cádiz vs. Alavés y Atlético de Madrid, conducido por Diego Simeone, contra Granada. Además, en la madrugada del martes se conocerá al primer seleccionado finalista del Mundial femenino. ¡Será España o Suecia?

En básquetbol, el foco de atención estará puesto en el torneo Pre-Clasificatorio Olímpico, con tres partidos: Islas Vírgenes vs. Chile, Cuba vs. Bahamas y Uruguay vs. Colombia.

Además, en Cincinnati comienza la acción en el Masters 1000 de esa ciudad estadounidense, con la presencia de dos raquetas argentinas: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

FÚTBOL

Premier League

16 - Manchester United vs. Wolverhampton. Star+

Liga de España

14.20 - Cádiz vs Alavés. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16.30 - Atlético de Madrid vs. Granada. Dsports (610/1610 HD)

Mundial femenino

5 - (del martes) España vs. Suecia. La semifinal. Dsports (610/1610 HD)

Salma Paralluelo, de España, celebra el 2-1 ante Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda PABLO GARCÍA/RFEF - PABLO GARCÍA/RFEF

BÁSQUETBOL

Pre-Clasificatorio Olímpico

17 - Islas Vírgenes vs. Chile. Dsports2 (612/1612 HD)

19 - Cuba vs. Bahamas. Dsports+ (613/1613 HD)

19.30 - Uruguay vs. Colombia. Dsports2 (612/1612 HD)

Francisco Cerundolo, uno de los representantes argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati Agencia AFP - AFP

TENIS

12 - El ATP masters 1000 de Cincinnati. La primera ronda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

LA NACION