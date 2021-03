Las claves del puntero Colón: saber combinar el talento del “Pulga” Rodríguez con el sacrificado trabajo colectivo del resto

El mejor comienzo en un torneo en la historia de Colón está directamente relacionado con la talentosa influencia de Luis “Pulga” Rodríguez. El veterano delantero tucumano es el verso libre en un equipo que tiene asimilado el libreto del entrenador Eduardo Domínguez: orden, equilibrio, rigor táctico, sincronizados movimientos para avanzar y replegarse. No siempre pasa en el fútbol, pero en el firme puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga se está dando una conjunción entre la laboriosidad colectiva y la inspiración de una individualidad, liberada de algunas de las obligaciones más sacrificadas de sus compañeros.

Con esta fórmula un tanto heterodoxa, Colón había ganado en cinco de las seis primeras fechas, con cinco goles del“Pulga”, que en el empate 0-0 ante Rosario Central había sentido una molestia muscular, agudizaba durante la semana hasta desembocar en una distensión en el muslo derecho. La lesión, más allá de su voluntad para recuperarse a tiempo, lo dejó afuera de la visita a Platense en Vicente López, donde Colón mantuvo los signos vitales sin su figura: volvió a triunfar (3-1) y dejó un gol digno del repertorio de Rodríguez, como lo fue la definición de taco del juvenil Santiago Pierotti para establecer el 1-1 a los 20 minutos del segundo tiempo. Rodríguez viajó con la delegación, pero finalmente se decidió no arriesgarlo. “El Pulga está bien, pero preferimos no pasar sobresaltos porque se viene el sprint final del torneo y lo queremos al 100 por ciento”, expresó Domínguez sobre los cuidados de la joya.

Perdía y lo dio vuelta ante Platense: 3-1

No solo manda con pulso firme en su zona, sino que la mayoría de los números de Colón son mejores que los del resto de los 23 equipos: es el que más puntos obtuvo (19 de 21), el de mejor diferencia de gol (+13, con 15 a favor y dos recibidos) y uno de los dos invictos, condición que casualmente comparte con su clásico rival, Unión, que empató en cinco de las siete jornadas.

Otro mérito de Colón es que supo reaccionar en las dos oportunidades que recibió un gol. Cuando Aldosivi le empató 1-1, el “Pulga” Rodríguez le dio la victoria con un penal a cuatro minutos del final. Este sábado, Platense se había puesto en ventaja al comienzo de la segunda etapa, con un tanto de Facundo Curuchet, delantero surgido en el Sabalero. Colón dio vuelta el resultado en los últimos 25 minutos, con Pierotti, el colombiano Wilson Morelo, de penal, y Rafael Delgado.

Sin la magia del“Pulga”, Domínguez intervino con acierto con los cambios que hizo en la segunda etapa. Morelo y Pierotti –reemplazó al lesionado Leguizamón- ingresaron a los 12 minutos, con la potencia y profundidad suficientes para perforar a un Platense cada más lento para cubrir espacios y tomar las marcas. Se hizo visible la diferencia entre un equipo consolidado y otro al que le está costando mucho acomodarse a las exigencias de la primera división.

Pulga Rodríguez, en el festejo de uno de los golazos que convirtió en la Copa de la Liga Fotobaires

De Domínguez no se escucharán frases estridentes ni promesas. “Tenemos que ir partido a partido, dando pasos seguros. Estamos encaminados, pero el tiempo dirá para qué estamos. Recién pasamos la mitad del torneo corto”, dijo el entrenador, que cumple un segundo ciclo en Colón, tras haber dirigido dos años (de principios de 2017 a fines de 2018). Acostumbrado a manejarse entre susurros ante los micrófonos, el entrenador nunca se sale de lo políticamente correcto. “En el fútbol argentino es muy difícil ganar dos partidos seguidos”, o “no hay que dejar de tener los pies sobre la tierra”. Tampoco se desmerece: “Cuando estamos al 100 por ciento somos un equipo muy difícil”.

La genialidad ante Estudiantes

Domínguez relanza su carrera en el fútbol argentino después de una floja experiencia en Nacional de Montevideo, donde solo dirigió ocho encuentros en menos de tres meses a principios de 2019. Había llegado por recomendación de Iván Alonso, el exdelantero de River y encargado de la dirección deportiva en la nueva dirigencia que había asumido en Nacional. Debutó con una victoria por penales ante Peñarol por la Supercopa y en la Copa Libertadores ganó dos partidos (Zamora y Atlético Mineiro), pero empezó a ser cuestionado en el torneo uruguayo por el estilo conservador y la falta de triunfos. La derrota 4-1 ante Wanderers agudizó la crisis y tras una caída frente a Danubio fue despedido. Lo sustituyó Álvaro Gutiérrez, que terminó obteniendo el título.

El festejo en el vestuario de Platense

En su segunda etapa en el Sabalero, Domínguez debutó en el que fue el último partido del fútbol argentino antes de la suspensión de siete meses y medio por la pandemia. En la noche del 16 de marzo de 2020, Colón venció 3-1 de visitante a Rosario Central. En la Copa Diego Maradona cumplió una buena etapa de grupos, al finalizar primero, por delante de Independiente, Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia. Decayó en la Zona Campeonato, con cuatro puntos en cinco partidos, lejos del finalista Banfield. “Pulga” Rodríguez fue el goleador del certamen, con seis, junto con Merentiel (Defensa y Justicia) y Ábila (Boca).

Una escena del triunfo 3-1 de Colón ante Platense en Vicente López Fotobaires

En el reciente mercado de pases transfirió a dos titulares surgidos de las inferiores: el delantero Tomás Chancalay (en préstamo a Racing, con una opción de cinco millones de dólares) y el lateral Alex Vigo (a River por dos millones de dólares por el 50 por ciento del pase, más la cesión en préstamo de Cristian Ferreira). Emanuel Olivera quedó libre y se fue a Atlético Nacional de Medellín. Incorporó a Paolo Goltz, que fue compañero de Domínguez en Huracán, Alexis Castro (desde San Lorenzo) y Facundo Mura (Estudiantes). Volvieron de los préstamos Delgado, Leguizamón y Lucas Acevedo.

Los días de más nervios para Colón fue cuando el “Pulga” dijo públicamente que su ciclo estaba cumplido en Santa Fe y que mentalmente no se sentía dispuesto a dar lo mejor. Ya con el torneo empezado, hubo rumores de un interés de Boca por el N° 10 y capitán para reemplazar a Eduardo Salvio, que sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla. Finalmente, Colón lo pudo retener y Rodríguez no bajó su compromiso con el equipo. “Luis nos transmite muchas cosas, no solo en el campo de juego”, lo elogió Domínguez, que agregó que de la calidad del tucumano “hablan por sí solo los goles que convierte”.

Caño al árbitro: la picardía para desdramatizar

Escasos movimientos de jugadores para que Domínguez asentara su esquema 5-3-2, que en ataque pasa a 3-5-2, con mucha movilidad para no dejar metros entre las líneas. El perfil etario del equipo responde al patrón común de nuestro fútbol: veteranos o experimentados (Burian, Goltz, Bianchi, Delgado, Lértora, Aliendro, Bernardi, Morelo, “Pulga” Rodríguez) y jóvenes de poco más de 20 años (Garcés, Meza, Mura, Pierotti, Sandoval).

Lo único que interrumpió este presente auspicioso fue la eliminación ante Argentinos por la Copa Argentina. Por la Copa de la Liga goleó 3-0 a Central Córdoba y Banfield, y superó a San Lorenzo, Aldosivi, Estudiantes y Platense. El próximo cotejo será ante el ascendente Argentinos y luego visitará a River.

En las últimas décadas, Colón hizo girar sin parar la rueda de los técnicos en busca de un título que se le niega. La última decepción fue la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Por las genialidades y sutilezas del “Pulga”, Colón quizá sea el equipo que atrae más miradas de otros hinchas, que también van descubriendo a un puntero convencido de sus posibilidades.

