Las declaraciones del año: Messi, Gallardo, Riquelme, Scaloni y Di María, entre las frases más destacadas de 2022

El 2022 llega a su fin y en materia deportiva quedan muchos momentos vividos a lo largo del año. A nivel futbolístico, no sólo con la selección argentina que se coronó campeón del mundo en Qatar 2022. También quedaron patentados instantes vividos en el fútbol local, condensados en palabras. También en otros deportes, pero muchos momentos quedaron reflejados en declaraciones de protagonistas del deporte argentino.

Darío Benedetto, en relación a su compañero de equipo cuando fue separado del plantel, el 1° de marzo, por un entredicho con el entrenador Sebastián Battaglia - 14/7

Néstor Gorosito, técnico del “Lobo” platense, después de la violenta represión de la policía bonaerense en el estadio Juan Carmelo Zerillo, que obligó a suspender el partido - 7/10

Diego Schwartzman - 12/10

Marcelo Gallardo, al anunciar su alejamiento de River - 13/10

Facundo Campazzo, al llegar a Dallas Mavericks para su tercera temporada en la NBA. La alegría le duró hasta el 29 de noviembre, cuando fue cortado por la franquicia estadounidense - 18/10

“En la vida hay que ser agradecidos de que Carlos Bianchi haya sido técnico de nuestro club. Tuvimos la suerte de compartir muchas cosas y seguramente, si no nos hubiera enseñado a competir como lo hizo, hoy no estaría hablando con la prensa”.

Juan Román Riquelme, en respuesta a Mauricio Macri, quien lo había acusado de hacerle desplantes al “Virrey” - 26/10

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, hablando del recién llegado al equipo inglés proveniente de River - 9/11

César Luis Menotti, en referencia a Julio Grondona - 10/11

“Mi problema en Manchester United era el entrenador Louis Van Gaal. Fue el peor que tuve en mi carrera. Hacía goles y daba asistencias, pero al otro día de los partidos me mostraba videos de los pases errados solamente y me lo reprochaba. Y de un día para otro me borró del equipo. No le gustaba que los jugadores tuvieran más prensa que él”.