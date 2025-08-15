Las grandes figuras formadas por Maddoni despidieron al cazatalentos del fútbol argentino

La muerte de Ramón Maddoni, a los 83 años, conmovió al mundo del fútbol. El reconocido buscador de talentos fue recordado por esas grandes figuras del deporte que él mismo descubrió durante su trayectoria, atento a lo que pasaba en las canchas para detectar a aquellos que podían sumarse a su usina de talentos.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Leandro Paredes, que publicó una foto junto a Maddoni, quien lo encontró en 2004, cuando tenía apenas 8 años. Fue en un partido en el que Brisas del Sud -club en el que jugaba el hoy campeón del mundo- se enfrentó con Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (GEVP), donde trabajaba el formador, por un campeonato de baby fútbol. Tras ese encuentro, Maddoni esperó a la familia de Leo y les planteó a su madre, Miriam, y a su padre, Víctor, llevar al chico a Boca. Fanáticos del xeneize, no lo dudaron.

“Gracias por todo maestro, descansá en paz”, le escribió Paredes a su mentor y sumó un registro de ambos en diciembre de 2022, luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar, cuando almorzaron juntos en GEVP.

La despedida de Paredes a Maddoni Instagram

Se sumó a la despedida Juan Pablo Sorín. “Ramón siempre estarás con nosotros. Te quiero con el alma”, le dijo, junto a imágenes de cuando recién arrancaba su carrera.

La despedida de Sorín a Maddoni Instagram

Otro de los posteos fue el de Esteban “Cuchu” Cambiasso, que publicó un largo texto junto a una foto de él, cuando jugaba en Argentinos Juniors, y Maddoni.

“Entre todas las enseñanzas, momentos y recuerdos con vos me voy a quedar con tu frase que más me marcó mientras yo me lamentaba siendo un nene porque me gritabas siempre. Tus palabras fueron: ‘Te exijo porque sé que podés, preocupate el día que no te grite’. Y eso me hizo aprender de vos y de todos los entrenadores que vinieron después y me corrigieron cosas. Gracias por todo, maestro. QEPD querido Ramón”, escribió Cambiasso y dejó una posdata: “Una foto mejor que con vos en el Club Parque, con la camiseta de Argentinos Juniors, no había para contar mi infancia y adolescencia”.

Además, del mundo de la dirigencia del fútbol se plegó el expresidente Mauricio Macri, quien destacó el rol de Maddoni en el equipo de Boca cuando él era titular del club.

“Despido con cariño a Ramón Maddoni, un gran formador de talentos en el fútbol. Él, junto a Jorge Griffa, tuvo mucho que ver con aquella época gloriosa de Boca que vivimos todos. Mi reconocimiento a su trabajo y mi aprecio. Envío mis condolencias a su familia y amigos“, dijo el exmandatario.