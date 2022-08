Las historias (y los puntos) que dejó Mendoza Premier Pádel y por qué ganaron muchos más que una pareja

MENDOZA.- La web del Mendoza Premier Padel miente. Publica con total convicción que fue la quinta fecha del nuevo circuito mundial, que participaron 48 parejas y al final, el domingo, una sola fue la que ganó. Esto último no puede ser cierto. Hay 1200 chicos que dicen lo contrario. Viajaron desde casi todas las provincias del país, provenientes de las escuelitas de pádel, con el sueño de conocer a sus ídolos. Algunos, por ejemplo los de Misiones, tuvieron día y medio de viaje. Disfrutaron con los mejores jugadores del mundo y se volvieron llenos de fotos, camisetas firmadas y sueños. Es imposible decir que ellos no ganaron. Y no fueron los únicos.

El público, que agitó el impresionante estadio Aconcagua Arena, proveniente de toda la Argentina y de los países de la región, se encontró con un evento de nivel mundial. No solo porque fue la continuación de las fechas de Doha, Roma, París y Madrid, también por la combinación de espectáculo y deporte. Incluso con Los Pericos tocando al lado de la cancha, minutos antes de que comience la final entre Pablo Lima y Franco Stupaczuk contra Fernando Belasteguín y Arturo Coello. El juego de laser cortando el espacio para impactar en el cubo gigante tapizado en pantallas led que colgaba del techo o el enorme patio de comidas, proshop y canchas de practica con una pantalla led gigante mostrando el partido principal en vivo. Las decenas de miles de asistentes que vieron un evento de pádel por primera vez en la Argentina, es mentira decir que no ganaron.

Mendoza Premier Pádel Marcelo Alvarez

Otro ejemplo, Carlos Luna, el primer jugador ecuatoriano en acceder a un cuadro principal de un torneo mundial de pádel. La web asegura que perdió en primera ronda: 6-2 y 6-1. Pero Carlos está feliz de tener un día más de vida y haber cumplido su sueño deportivo. Un día más porque la leucemia que padece le requiere tomar 40 pastillas semanales para luchar contra su enfermedad. Cumplir un sueño porque él anhelaba con todas sus fuerzas, ver en un cuadro principal, la banderita de Ecuador. ¿Se puede decir qué, en el Mendoza Premier Padel, Carlo no ganó?

Luego la pareja número uno del mundo, Juan Lebrón y Alejandro Galán, es cierto que no pasaron de cuartos de final. Dos implacables Alex Ruiz y Jerónimo “Momo” González los detuvieron con un 6-4 6-4. Pero los dominadores del ranking aseguran haber disfrutado en Mendoza del dulce de leche. ¿No es, al menos, una victoria gastronómica de nuestro invento más delicioso?

Fernando Belasteguín habla y Arturo Coello escucha, durante la premiación en el Mendoza Premier Pádel Marcelo Alvarez

En otro partido de cuartos de final, sería Daniel “Sanyo” Gutiérrez, quien junto con Agustín Tapia, finalizarían su historia en el torneo ante unos inexpugnables Belasteguín y Coello. Pero la historia de “Sanyo” se remonta mucho más en el tiempo. Incluye un padre que con cuatro chapas fabricaba cualquier auto y en la actualidad un reloj rojo como símbolo de orden. Es cierto que “Sanyo” hubiese preferido avanzar de ronda, igual de verdadero como el tiempo que ganó con la familia, que dejó en Argentina al irse hace 20 años a España.

Luego en semifinales, Belasteguín y Coello ganarían nuevamente sin ser favoritos, ante la pareja número dos del ranking de la FIP. “Paquito” Navarro y Martín Di Nenno caerían por 7-6 (3) y 6-3. Pero mientras Argentina logra “captar” otro enorme talento de las palas con la “argentinización” de “Paquito” Navarro.

La gran final

Ya en el partido del domingo, Belasteguín y Coello se encontraban con Pablo Lima y Franco Stupaczuk. El brasilero y el chaqueño llegaban venciendo a “Momo” González y Alex Ruiz en semis y a Chingotto y Tello en cuartos. Faltaron tres minutos para completar las tres horas de juego en una final apoteótica.

Suspenso, vértigo, drama, euforia, nerviosismo, perseverancia y valentía fueron los colores con los que se pintó la mejor final de pádel del año. Si se guionaba para una miniserie parecería exagerada. Como tantas veces, la realidad superó a la ficción.

El imponente estadio para el Mendoza Premier Pádel Marcelo Alvarez

Un primer set dominado por completo por Franco y Pablo con un 6-2. Un segundo parcial donde Fernando y Arturo, que empezaron quiebre abajo, toman por asalto el marcador en el último game para firmar 6-4 a favor. Ya en el set final, nuevamente abajo Fernando y Arturo, alcanzan sobre el final y se llega a un tie break infartante.

Franco y Pablo se sobreponen a un mach point en contra para cerra con 10-8 (el tie break era a 7 o diferencia de dos puntos). El mach point en contra y la generación del punto para campeonato los consigue Franco Stupaczuk con dos bombazos para traer la pelota nuevamente a su campo. Reconocería luego en conferencia de prensa: “En esas dos bolas me la jugué, o ganábamos o perdíamos ahí”. Mientras que su compañero describió la sensación del partido como un viaje donde: “ibas al cielo, ibas al infierno, ibas al cielo, ibas al infierno”.

Ganador de 225 torneos, exnúmero uno durante 16 años, Fernando Belasteguín no solo asegura que ser número uno no es lo mejor, sino también que en la final, él perdió: “pero con este partido, ganó el pádel”.

Por último, junto con Franco Stupaczuk, el gran ganador fue Pablo Lima. El brasilero, casi adoptado por la tribuna argentina, recordaba hace 12 años, en Mar del Plata (año 2010), en el primer torneo internacional en el resurgir del pádel. En cada partido, alguien de la tribuna le gritaba: “Fuera brasuca”.

Ahora en la final, el público festejó su triunfo y coreó su nombre al igual que el de Franco. Sí, hubo diversos triunfos. Incluso hace apenas dos días se confirmaba que el pádel será parte de los Juego ODESUR (los más importantes de Sudamérica), como así también en los Juegos Europeos y Asiáticos. Es cierto, la fecha del Mendoza Premier Padel, quedó para Pablo Lima y Franco Stupaczuk, pero fueron muchos los que ganaron, principalmente el pádel.