Las Leonas revelaron el ritual que hicieron la noche antes de jugar contra Países Bajos la final del Mundial

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, alcanzó la cima del mundo tras derrotar a Países Bajos en una definición por penales histórica. El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso por 3-1 en el Wagener Stadium de Amstelveen, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Detrás de esta hazaña deportiva que tuvo lugar a fines de agosto, la volante Eugenia Trinchinetti reveló el ritual íntimo que el plantel realizó la noche previa al encuentro.

La deportista, pieza clave en el esquema táctico, confeccionó un kit especial para sus 20 compañeras y el cuerpo técnico. Según Trinchinetti: “Para mí, esa noche es sagrada”. El conjunto de objetos incluyó una vela, una estampita denominada Santa Leona y un sticker con la frase “ES HOY”.

Eugenia Trinchinetti y Poy Toccalino realizaron un ritual antes de la nueva final del mundo para Las Leonas Captura Instagram (@eugetrinchinetti)

El significado simbólico de cada elemento resultó fundamental para fortalecer la cohesión grupal, ya que según explicó la propia Trinchinetti, la vela representó la luz, el brillo y la claridad. La estampita, por su parte, nació del deseo de invocar valores como el legado, la pasión, la lucha y el corazón. Trinchinetti también redactó una oración personalizada para el grupo, donde “cada palabra de esa oración fue pensada para ellas y para todo lo que representa ser una Leona”.

El sticker con la leyenda “ES HOY”, colocado en el palo de hockey de cada jugadora, funcionó como un ancla emocional durante el desarrollo de la batalla deportiva. El objetivo central fue la permanencia en el presente y la asunción del rol protagónico en una instancia decisiva contra el equipo local: “Quería que hubiera algo que nos uniera, pero también un anclaje a lo que habíamos ido a buscar”.

Eugenia Trinchinetti sorprendió con su revelación, a más de un mes de la final del Mundial Captura Instagram (@eugetrinchinetti)

Para finalizar la publicación, la jugadora escribió: “Estar presentes. Ser protagonistas. Escribir nuestra historia”. Además, el posteo incluyó un video con una “oración a Las Leonas”, donde Eugenia Trinchinetti y Poy Toccalino decidieron leer juntas en la previa a la final del Mundial de Hockey.

Oración a Las Leonas

Que la luz de esta llama nos recuerde quiénes somos, hijas de un país que nunca deja de luchar.

De una Argentina apasionada que se cae, se levanta y vuelve a creer.

Que llevemos con orgullo la sangre de nuestras familias y que sintamos cerca a quienes hoy nos acompañan desde el cielo, iluminando nuestro camino y dándonos fuerza en todo momento.

Hoy somos las guardianas de un legado, un privilegio que abrazamos con orgullo, una responsabilidad que asumimos con el corazón.

Con entrega y lucha, con pasión y en familia.

Que cada noche, en cada habitación, esta luz nos encuentra juntas, que sea un momento para agradecer, para soñar y para recordar el camino que nos trajo hasta acá.

Nunca dudes del corazón de un argentino.

Amén.

Coronados de gloria vivamos.

El tercer título mundial de Las Leonas

El éxito en Amstelveen consolidó un proceso sólido: Argentina superó una fase de grupos exigente y mantuvo su invicto durante todo el certamen. En la final, el equipo demostró capacidad de adaptación ante un estadio colmado por diez mil personas. A pesar del gol inicial de Yibbi Jansen, las argentinas mantuvieron el orden y forzaron el empate con un tanto de la capitana Majo Granatto a seis minutos del final. La jerarquía de las ejecutoras argentinas en los shoot-outs resultó determinante para sellar la victoria. Sofía Cairó anotó el penal definitivo, mientras que Victoria Granatto y Brisa Bruggesser sumaron sus goles. Por el lado de Países Bajos, apenas Marijin Veen convirtió su ejecución.

Las Leonas fueron campeonas del mundo por penales ante los Países Bajos ap - AP

Este título mundial representa la tercera estrella en la historia del seleccionado, tras los logros obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. El plantel, que contó con el aliento de figuras históricas como Luciana “Lucha” Aymar y Sergio “Cachito” Vigil desde las tribunas, exhibió banderas argentinas tras la premiación. Julieta Jankunas expresó su emoción al finalizar el encuentro, donde la delantera cordobesa destacó la resiliencia del equipo ante la adversidad. Según sus palabras, el grupo nunca bajó los brazos y mantuvo la convicción de ganar en la tanda de penales.

La distinción individual de Zoe Díaz como mejor jugadora joven del certamen, bautizada como Rising Star, cerró una jornada perfecta para el hockey nacional. Las Leonas demostraron una vez más que el espíritu de lucha constituye su sello distintivo, incluso en superficies donde los rivales suelen prevalecer. El grupo cerró su participación como campeón invicto y reafirmó su posición de referencia en el escenario internacional del hockey femenino actual. La historia grande del deporte argentino sumó así un nuevo capítulo de gloria absoluta.