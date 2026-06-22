Quién es Pauline, la mujer de 100 años que vio jugar a Messi contra Austria y emocionó a todos
La mujer se volvió viral luego de que la transmisión la mostró con un cartel que decía “Fan de Messi de 100 años”; mirá su reacción
- 1 minuto de lectura'
En medio de la victoria de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, una imagen en las tribunas se robó buena parte de la atención y rápidamente comenzó a circular entre los hinchas. Se trató de Pauline, una mujer de 100 años que asistió al estadio para alentar a la selección argentina y se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.
La simpatizante apareció sosteniendo un cartel que decía “100 year old Messi fan” (“Fan de Messi de 100 años”), en una muestra de admiración que despertó sonrisas tanto entre el público como en redes sociales.
La escena no tardó en viralizarse y volvió a reflejar el alcance global que tiene la figura de Lionel Messi, capaz de generar devoción en fanáticos de todas las edades alrededor del mundo.
Noticia en desarrollo.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026
- 2
Jorge Valdano, a 40 años de Maradona vs. Inglaterra: del pájaro muerto al vuelo de una nación
- 3
Argentina, ante Austria: el primer examen europeo, con el liderazgo del grupo en juego
- 4
La feroz crítica de los medios uruguayos tras el empate con Cabo Verde: “Sucursal del infierno”