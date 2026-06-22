Quién es Pauline, la mujer de 100 años que vio jugar a Messi contra Austria y emocionó a todos

En medio de la victoria de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, una imagen en las tribunas se robó buena parte de la atención y rápidamente comenzó a circular entre los hinchas. Se trató de Pauline, una mujer de 100 años que asistió al estadio para alentar a la selección argentina y se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.

La mujer no pudo contener su emoción con los goles de Messi (Foto: X)

La simpatizante apareció sosteniendo un cartel que decía “100 year old Messi fan” (“Fan de Messi de 100 años”), en una muestra de admiración que despertó sonrisas tanto entre el público como en redes sociales.

La escena no tardó en viralizarse y volvió a reflejar el alcance global que tiene la figura de Lionel Messi, capaz de generar devoción en fanáticos de todas las edades alrededor del mundo.

Noticia en desarrollo.