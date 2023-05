Le regaló una entrada a su papá para ir a ver a River, grabó su reacción e hizo emocionar a Evangelina Anderson

escuchar

Una usuaria de TikTok subió un momento especial de su familia a las redes sociales y la reacción de su papá logró emocionar a miles de personas, pero además, llegó a Evangelina Anderson, quien lo compartió en su Instagram.

En el fragmento se ve a Juan con una gorra de River Plate sentado en una silla junto a su familia, hasta que se le acerca uno de sus hijos con un regalo especial dentro de un sobre. El joven le pidió que lea la carta ante la atenta mirada del resto.

“Feliz cumple, Juancito. Espero que te guste este regalo. Diferentes pasiones, pero la misma sangre. Te quiero, mi viejito”, leyó el hombre emocionado hasta las lágrimas. Algunos le pidieron que diera vuelta la carta y su hijo le explicó que tenía el pasaje y las entradas para ver el partido de River contra Independiente en el estadio Monumental.

Ante la sorpresa y los aplausos de sus seres queridos, el hombre estalló en llanto emocionado por la noticia. “¡Sorpresa! Regalo de su cumpleaños. Su sueño era ir a ver River y mi hermano se lo cumplió”, escribió Renata Montoya, quien compartió el video que se viralizó en las redes sociales porque emocionó a hinchas del fútbol, independientemente del club al que alientan.

La publicación llegó a más de 300 mil likes y recibió decenas de mensajes. “Che basta me van a dejar sin lágrimas”, “Soy de Boca pero vi muchos tiktoks como estos y por eso no sufrí el triunfo de River mientras sean felices los abuelos todo bien”, “Y dicen que es solo fútbol”, “Me hizo llorar su reacción”, “Qué hermoso es poder mimar a quienes nos dieron la vida” “Llorar por gente que no conozco es mi pasión”, fueron algunos de los comentarios con más “me gusta”.

El video de Renata tuvo tanto éxito que los usuarios le pidieron una segunda parte e imágenes de Juan yendo al estadio. En la siguiente publicación mostró fotos de su experiencia donde River venció 2 a 0 a Independiente por la Liga Profesional de Fútbol.

“Y acá está el video en la cancha. Gracias a todos por sus hermosos comentarios. La verdad que fue un sueño cumplido para él”, señaló. En el video se lo ve al hincha emocionado desde la tribuna Centenario Alta y posando con la cancha de fondo.

Además, el video llegó a Evangelina Anderson, la esposa del actual entrenador de River, Martín Demichelis, quien compartió el fragmento en su cuenta de Instagram junto con un emoji de lágrimas que evidenciaban su emoción con el relato.

Evangelina Anderson compartió la historia de Juan en su cuenta de Instagram. @evangelinaanderson

La modelo se mostró igual de conmovida desde la tribuna del Monumental cuando el “Millonario” le ganó 1 a 0 a Boca Juniors en el final del encuentro por el torneo local y su esposo logró su primer triunfo importante desde que es director técnico del club. Además, no es el único motivo de celebración en la familia Demichelis, ya que River es el único puntero del torneo local con 37 puntos, ocho unidades más que su escolta San Lorenzo.

