Le robaron las zapatillas a Andy Murray y adentro tenían un objeto que le podría costar su matrimonio

Andy Murray protagonizó estos días uno de los eventos más desafortunados luego de que le robaran uno de los objetos más preciados en lo que a su pareja respecta. Se trata del anillo de casamiento con el que contuvo matrimonio en abril de 2015 con Kim Sears.

“Básicamente, anoche después de cenar acá en Indian Wells, regresé a mi coche para volver al hotel y había dejado mis zapatillas ahí, hacía como 38 o 39 grados, estaban transpiradas y olían mal”, introdujo el tenista británico en un posteo en sus redes sociales.

Murray y su esposa, Kim Sears NYT

Explicó entonces que al llegar al hotel se dio cuenta de que necesitaba dejar sus zapatillas al aire libre para que se ventilen y, como no tenía balcón en su habitación, las dejó abajo del auto, donde pensó que estarían protegidas.

“ Cuando volví al auto por la mañana las zapatillas no estaban ”, contó Murray y detalló que como ya no tenía su calzado para el torneo, tuvo que ir a un local para comprarse otro diferente. Si bien quien supo ser el número uno del ranking ATP dijo que “no es el fin del mundo”, dijo cuál fue la peor parte del asunto.

En esta línea, relató: “Mientras me preparaba para mi práctica, mi fisioterapeuta me dijo: ‘¿dónde está tu anillo de casamiento?’. Y yo dije ‘oh no’. Básicamente, ato mi anillo de bodas a mi calzado porque no puedo jugar con él en mi mano, así que sí, mi anillo de bodas también ha sido robado”.

Aunque se trata de un hecho bastante desafortunado para el deportista, él mismo se expresó con cierto tono relajado en su Instagram. Allí, señaló, con un emoticón de risas: “Deslicen para escuchar la historia sobre el anillo y los zapatos. Sí, sé que soy un idiota y en retrospectiva parece una malísima idea pero necesito un poco de ayuda”.

Kim Sears, esposa de Andy Murray Reuters

Por último, Andy, les preguntó a sus seguidores cuál debería ser la recompensa por tenerlo de vuelta y concluyó: “No hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo. Si alguien puede compartir esto o tiene alguna pista, puede ser de gran ayuda para recuperarlo”.