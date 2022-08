Chiquito Romero, a Boca: la enérgica respuesta de Eliana Guercio a las palabras de Víctor Blanco, presidente de Racing

La llegada de Sergio “Chiquito” Romero al arco de Boca desató una pelea mediática. De un lado, Víctor Blanco, el presidente de Racing, club donde se formó el arquero misionero. Del otro lado, la mujer del ex arquero de la selección argentina, Eliana Guercio. Blanco dijo el lunes que la Academia había hecho todo lo posible para que el arquero regresara a Avellaneda. La esposa del futbolista recogió el guante y reaccionó a través de una historia de Instagram, en la que desmintió al máximo dirigente de Racing: “Basta de mentiras. En Europa: 15 años. Propuestas para venir a Racing: CERO. Sí, señores. CERO en 15 años. Esa es la verdad”, publicó Guercio.

Apenas unos días atrás, la Guercio había ponderado tanto a Racing como a la AFA por haberse puesto a disposición de Romero y haber contribuido en su puesta a punto. Aquella publicación en sus redes sociales fue un indicio de lo que vendría: la radicación de la familia en la Argentina para jugar en Boca. “Pasaron 4 meses, de verdad? Y estás ASÍ, mamita!!! Mejor que antes gracias a estos genios Luis García, Pablo Capuchetti, Walter Insaurralde, David Rabellino, Daniel Martínez, a toda la AFA por dejarlo rehabilitarse ahí, a Racing por prestarle el Tita y a Ale Santillán. ¡Volvió!”, escribió Guercio, junto a un video de su marido.

Los elogios de Romero a Boca al ser presentado como nuevo futbolista de la entidad xeneize calaron hondo en dirigentes e hinchas de Racing. Una cancha (la número 1) del predio Tita Matiussi, donde se entrena el semillero académico lleva el nombre del arquero, en homenaje a su paso por las categorías formativas. La expectativa era que el arquero, en algún momento, regresara a Avellaneda. Pero se fue a la Boca. “Racing hizo todo lo posible para que vuelva, pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha”, detalló Blanco en Radio La Red.

El presidente de Racing siguió exteriorizando su bronca: “Me duele verlo con la de Boca; Racing es un club muy grande. Tenemos dolor, pero entendemos su decisión. Cuando hablé me dijo que su prioridad era Europa”, detalló Blanco. Y al ser consultado sobre la entrega de una plaqueta para el arquero en ocasión del partido entre los xeneizes y la Academia, el dirigente tiró la pelota afuera: “No sé”.

Antes, en la misma emisora, el propio Romero había dejado un par de frases que no gustaron en Avellaneda: “Boca es el club más grande de la Argentina. Es la mejor decisión de mi vida”, aseguró. Y añadió: “Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado. El llamado de Racing nunca llegó; no sé a quién habrán llamado” . Blanco, a su turno, esbozó que en este momento el plantel profesional tiene dos muy buenos arqueros (Gabriel Arias y Gastón Gómez) y que la contratación de Romero no sería necesaria.

En su presentación, ya como futbolista xeneize, Romero contó que su mujer fue importante para decantarse por la oferta de Boca y regresar al fútbol argentino. Y que se trató de una decisión familiar: “No sé de dónde salió que iba a jugar en la segunda de Italia. Sí es cierto que tenía ofertas de la Premier League, pero hablando con mi señora convinimos en que venir a vivir otra vez a Argentina y jugar en Boca era lo más conveniente” , contó “Chiquito”, que llega con el pase en su poder tras vestir la camiseta de Venezia (descendió) en la Serie A de Italia en la última temporada. Firmó un contrato hasta diciembre de 2024.

