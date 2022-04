“¿Por qué el corporativismo?”: la discusión entre Luciana Rubinska y un ex Boca por la lesión de Robert Rojas

Este jueves, la conductora de F12 (ESPN) Luciana Rubinska, se cruzó con el exfutbolista Juan Simón en relación al golpe que le dio el jugador Aldair Rodríguez, de Alianza Lima, al defensor de River Plate Robert Rojas, y que le provocó al lateral derecho paraguayo una lesión de tibia y peroné.

En ese sentido, los cronistas juzgaron la intención del delantero peruano a la hora de arremeter contra su colega: “No conozco a ningún jugador que entre a una cancha para lastimar”. Acto seguido, la animadora le contestó: “Juan, ¿por qué el corporativismo? Porque seguramente vos no tuviste nunca mala intención, pero como todos los seres humanos, hay muchos que tienen profesionalismo y mucho respeto por el otro, y habrá algunos que no”.

Luego, el exjugador Mariano Juan intervino en el debate y opinó distinto que su compañero: “No te quepa la menor duda que hay jugadores que salen a lastimar. Sí, como en la vida”. Sobre la fatídica jugada en particular, el exdefensor de la selección argentina y Boca Juniors, entre otros equipos, sentenció: “No veo mala intención. Tampoco veo tanta mala intención en la jugada. No es con la intención de romper. Para mí, esto no es intencional para nada”.

La discusión entre Rubinska y sus compañeros por la lesión de Rojas

Por su lado, el exvolante central de Huracán y Ajax estimó que la reacción de Aldair Rodríguez fue por “bronca” y la “calentura del partido por el momento”. Además, consideró que el atacante “quiso dar una patada”, pero esa “no es una manera de romper”. En esa línea, señaló: “Si vos querés romper, vas de otra manera. El futbolista sabe cómo romper”, confesó.

La anécdota autorreferencial de Rubinska

Cuando los columnistas del ciclo debatían acerca de las posibles sanciones que podría recibir el futbolista de 27 años, Luciana citó una experiencia que vivió el papá de sus mellizos, el exjugador de Atlanta Lucas Ferreiro: “El antecedente que me acuerdo, hago auto referencia, porque le pasó al padre de mis hijos, fue una lesión de una situación similar, le rompieron la tibia y el peroné. Jugaba en Talleres de Remedios de Escalada (NdeR: Primera C); obviamente, algo que tiene que ver con el torneo del ascenso del fútbol argentino, y le dieron a (José) Napoli, que fue el jugador que lo lesionó, cinco fechas”.

Aquel encuentro terminaría siendo el último de Ferreiro como jugador profesional. En ese entonces, tenía 35 años. “Cuando vi mi pie colgando, me dije: ‘No juego más’”, declararía más adelante el autor del penal más largo del mundo.