Leonardo Madelón contó por qué no fue al casamiento de su hermana

El entrenador Leonardo Madelón que dirigió últimamente a Unión de Santa Fe estuvo como invitado en el programa ESPN Fútbol Club y contó algunos de los sacrificios que debió hacer para dedicarse al fútbol y contó detalles de episodios familiares en los que estuvo ausente para poder consagrarse en la profesión como la ausencia al casamiento de su hermana.

El conductor Alejandro Fantino le consultó al director técnico: "¿Es cierto que te perdiste viajes de egresados y el casamiento de tu hermana por el fútbol?".

Madelón, entonces, detalló aquella situación que coincidía con sus primeros partidos en primera: "Mi hermana Jaqueline me lo echa en cara. Yo debutaba en primera, habíamos debutado con el Toto Lorenzo. Ella se casó en febrero del '82 y nosotros empezábamos el torneo del Ascenso. Ella es más grande que yo y le dije que tenía que jugar. Para mí era el debut en Primera División y capaz que si me iba al casamiento, cuando vuelvo, no existo más", explicó el entrenador.

El periodista Guillermo Poggi detalló que en aquel momento San Lorenzo estaba en la B, y era una revolución en los días previos a que se definiera el ascenso.

Además, Madelón relató otro suceso en el que también debió dejar de lado sus gustos personales para apostar a una carrera profesional en el fútbol.

"En quinto año, yo estaba en la quinta división de San Lorenzo, y se armó un viaje con los compañeros del San Alfonso de Bella Vista y no fui, porque en el fútbol no tenés que regalar nada, porque esos 15 días que te vas a Bariloche hay otro que está entrenado, hay otros técnicos trabajando y no sabés.", argumentó el técnico sobre su decisión de abocarse completamente a su entrenamiento para ser jugador profesional.

Luego, Madelón contó las diferencias respecto de la vida que llevaban sus amigos: "Hay que tener que tener otros cuidados. Estaban mis amigos en Cafferata y yo extrañaba como un animal, ellos salían los viernes y los sábados y es bravo. Después tiene sus recompensas", reconoció el DT que ahora disfruta de los partidos de tenis y que dio a conocer su deseo de alguna vez dirigir en el exterior.