Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de invierno y debió ser evacuada en helicóptero

La esquiadora estadounidense, Lindsey Vonn, protagonizó un dramático momento este domingo en el descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. A pesar de haber competido tras una grave lesión de rodilla la semana pasada, la “Reina de la Velocidad” sufrió una violenta caída al inicio de su prueba en Cortina d’Ampezzo.

Tras el impacto, Vonn permaneció en la nieve entre lágrimas y gritos de dolor, antes de ser atendida de inmediato por el equipo médico.

En las imágenes de su accidente, difundidas en redes sociales, se ve cómo la esquiadora estadounidense pierde el control en el tramo inicial tras trazar una línea demasiado cerrada. Un viraje brusco tras engancharse con una puerta provocó que impactara contra la nieve y rodara varias veces ladera abajo.

La competición se detuvo mientras recibía tratamiento. Tras recibir asistencia médica en la pista durante más de diez minutos, Vonn fue evacuada en helicóptero en medio de una ovación del público.

A los 41 años, Lindsey Vonn había regresado a la élite la temporada pasada tras seis años de ausencia y con una prótesis de titanio en su rodilla derecha.

Pese a sufrir una rotura total del ligamento cruzado en su rodilla izquierda y una reciente lesión en Crans Montana, la atleta mantenía su sueño olímpico tras unos entrenamientos prometedores. La prueba del descenso se reanudó quince minutos después del accidente.

La publicación de Vonn antes del accidente

Un día antes de la competición, la esquiadora reconoció en un posteo en Instagram que las probabilidades estaban en su contra, pero prometió que, de todas maneras lo daría todo.

“Mañana me colocaré en la puerta de salida sabiendo que soy fuerte. Sabiendo que creo en mí misma. Sabiendo que las probabilidades están en mi contra debido a mi edad, a la falta de ligamento cruzado anterior y a mi rodilla de titanio, pero sabiendo que sigo creyendo. Y, por lo general, cuando las probabilidades están más en mi contra, saco lo mejor de mí misma”, escribió.

Y agregó: “Correré mi última prueba olímpica de descenso y, aunque no puedo garantizar un buen resultado, sí puedo garantizar que lo daré todo. Pero pase lo que pase, ya he ganado. El aluvión de amor y apoyo que he recibido en los últimos días ha sido abrumador, en el mejor sentido de la palabra. Me ha dado energía y me ha ayudado más de lo que puedo describir. Gracias”.

Lindsey Vonn es considerada una leyenda del esquí. A lo largo de su carrera, compitió en cuatro Juegos Olímpicos (2002, 2006, 2010, 2018) y ganó tres medallas olímpicas (oro y dos bronces).

Con información de AFP