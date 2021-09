Lionel Messi cuestionó a los periodistas que le dijeron “fracasado” y Martín Liberman lo cruzó: “Es un revanchista”

El futbolista argentino Lionel Messi recordó este miércoles en una entrevista que le concedió a Sebastián Vignolo, en ESPN, cuando “una parte del periodismo” lo “trataba de fracasado y que no sentía la camiseta” antes de ganar la Copa América con la Selección argentina.

El animador Martín Liberman se refirió a este fragmento de la conversación y, al respecto, dijo que Messi “es un muchacho revanchista” . “Yo no voy a recoger el guante. En la vida le dije fracasado, que no sentía la camiseta argentina, que no cantaba el himno. Yo sé muy bien qué dije y lo que no dije. Y lo invito a que dé nombres, ya que es tan valiente” .

Liberman opinó que Messi “compró la historia taladrado por el padre y los hermanos” de que algunos periodistas le decían fracasado, pero que en realidad, “no sabe de quién está hablando” . Y destacó que “el 95% de la prensa dice que Messi es poco menos que Dios” .

Lionel Messi, feliz en la práctica del seleccionado Gentileza AFA

A su vez, el periodista admitió que criticó a Messi “cuando jugaba mal o miraba el piso” con la camiseta de la Selección. Tras contar que ha recibido “agresiones” por parte de la “familia” de Messi, el conductor explicó que aunque fue crítico del rosarino, nunca lo insultó ni le dijo “barbaridades”.

“Hay cuestiones que vienen por añadidura a su tarea: la crítica y el elogio. Después, discutamos si está bien o está mal”, dijo.

Por último, hizo extensiva su crítica al resto de los jugadores de la selección, a quienes definió como “ricachones impunes que te mean como loco porque están mal acostumbrados, porque en su vida hicieron un trámite y porque viajan por el mundo en aviones privados”.

LA NACION