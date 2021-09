Oscar Ruggeri pidió un homenaje en vida para Carlos Bilardo: “Ojalá que la gente me acompañe”

El exjugador de la Selección argentina, Oscar Ruggeri, se emocionó este miércoles en “ESPN F90″ al mirar una vieja entrevista que le hizo Sebastián Vignolo a Carlos Bilardo.. Allí, el “Narigón” dice una de sus frases más emblemáticas ( “el segundo es el mejor de los perdedores” ), admite que no fue feliz y se pregunta cómo pudo postergar tantos eventos importantes de su vida por el fútbol. Sin embargo, confiesa que, si tuviera el tiempo, lo volvería a hacer.

Al finalizar el fragmento, Ruggeri tomó la palabra, dijo que Bilardo es un “genio” , y le hizo un pedido muy especial a los dirigentes de la AFA: “Ojalá que la gente me acompañe, porque el predio (de la AFA en Ezeiza) se debe llamar como este tipo que está vivo; que le podamos decir (porque todavía está consciente en algunas cosas): ‘ Carlos, el predio que largaste vos, que vos viste, que era acá, se llama como vos’” .

El “Cabezón” dijo que “lo más fácil” será homenajearlo cuando ya no esté, pero consideró que no sería justo porque el doctor “le entregó la vida a la Selección” . “Yo era un jugador dentro de los 30 que íbamos, pero él era la cabeza de todos y estaba todo el día, vivía en la AFA . Yo decía: ¿éste no va a la casa, no está con la mujer?”.

Oscar Ruggeri se emocionó con un video de Carlos Bilardo y pidió que le hagan un homenaje en vida

Además, sugirió que del evento donde se le vaya a hacer el rebautismo participen los actuales jugadores de la Selección argentina, “con (Lionel) Messi como capitán, como corresponde”.

Finalmente, Ruggeri se preguntó cómo es posible que el predio se llame Julio Humberto Grondona, “más allá de lo que haya hecho por el fútbol”, y admitió que también podría llevar el nombre de César Luis Menotti, el otro entrenador campeón del mundo con el combinado nacional, con quien mantiene una distante relación desde hace muchos años.

