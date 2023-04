Lionel Messi fue a Euro Disney con Anto Roccuzzo y quiso pasar inadvertido con un look particular

escuchar

Lionel Messi es uno de los hombres más famosos del mundo y, aunque lo intente, donde sea que vaya le es prácticamente imposible pasar desapercibido. Una prueba de ello es lo que le pasó al astro del fútbol argentino el pasado fin de semana cuando paseó con su familia por Euro Disney e intentó ocultarse de la gente con un particular look. Sin embargo su estrategia no le funcionó.

El capitán de la selección albiceleste decidió pasar un momento de distensión junto a su mujer Antonela, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y la familia de su amigo y colega español Cesc Fàbregas, para lo cual, todos ellos visitaron Euro Disney, en París.

Lionel Messi y su familia visitaron el fin de semana Euro Disney Twitter / @cafedeportivo10

Para evitar el cariñoso asedio al que se ve sometido por su enorme popularidad, La Pulga decidió utilizar la capuchas gigante del buzo y la campera que llevaba puestos de manera estratégica para ocultar su rostro. Pero de nada le sirvió.

Lionel Messi quiso pasar despercibido en Euro Disney pero no lo logró.- Twitter / @povquiet

En diferentes redes sociales es posible ver cómo a la estrella de La Scaloneta es abordado por las personas que están en el paseo francés de Disney, ya sea para saludarlo o para requerirle una selfie.

De todas formas, fiel a su estilo humilde y gentil, Leo nunca perdió la paciencia ni las formas y aguantó estoico, y hasta con alguna que otra sonrisa, los saludos de la gente.

Lionel Messi quiso pasar desapercibido en Euro Disney a fuerza de ocultarse con la capucha del buzo, pero no lo logró Ig / @messiroccuzzos

Antonela Roccuzzo disfrutó Euro Disney con su familia y con su amiga Daniella Semaan, esposa del futbolista español Cesc Fabregas Ig / @antonelaroccuzzo

LA NACION