26 de mayo de 2020 • 14:25

Mientras los clubes españoles ultiman detalles para volver a competir oficialmente por La Liga a partir del 8 de junio , Lionel Messi empieza a deslumbrar a todos nuevamente con su talento. En una de las sesiones colectivas que Barcelona llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el astro argentino convirtió un golazo que rápidamente se volvió furor en las redes sociales.

En un video de 19 segundos que difundió el club blaugrana, se puede apreciar una genial jugada individual y colectiva que encabeza Messi. Primero, demuestra sus habilidades defensivas al tirarse a barrer y recuperar una pelota desde atrás. Y luego, para enhebrar el ataque, construye una gran conexión entre Jordi Alba y Sergio Busquets para finalmente quedar mano a mano con Marc-André ter Stegen y eludir al arquero para convertir el gol.

"Ganas de fútbol = ganas de Messi", escribió la cuenta de Barcelona en Twitter junto con un emoji de una cabra haciendo alusión a la expresión "GOAT" ("Greatest of all time" en ingles y "El mejor de todos los tiempos" en español). En menos de tres horas, el video se acerca a los 30 mil me gusta y suma más de cuatro mil retuits.

Tras casi tres meses sin fútbol oficial, España ya recibió la confirmación del Gobierno para retomar la actividad y Javier Tebas, presidente de la Liga, confirmó que el objetivo es retomar el 11 de junio a las 22 horas (17 de la Argentina) con el encuentro entre Sevilla y Betis, por la fecha 28. En tanto, Barcelona, líder con 58 unidades a falta de 11 fechas por disputarse, deberá medirse con Mallorca como visitante; mientras que Real Madrid, escolta con 56 puntos, tendrá que recibir a Eibar.

"Lo que sí es seguro es que será el fin de semana del 12, o incluso el jueves 11, el inicio de La Liga, pero todavía no está decidido. Cabe la posibilidad de que el jueves 11 podamos tener nuestro primer partido, sería nuestra ilusión un solo partido ese día, en exclusiva para toda España, como homenaje a esta vuelta y todos los fallecidos. Nos gustaría que fuese el derbi sevillano entre Sevilla y el Betis", comentó Tebas.

Por fuera de eso, la competición deberá hacer frente a varios desafíos para asegurar su buen desarrollo. Esos obstáculos pueden venir por el calor, por jugar a puerta cerrada y por la obligación de respetar los protocolos sanitarios obligatorios. Tras haber seguido con atención la reanudación de la Bundesliga, primer gran campeonato en regresar, el 16 de mayo, España, más castigada por la pandemia que Alemania, se lanzará a dar el paso casi un mes después.