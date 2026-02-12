Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Atlético de Madrid abrió el marcador frente a Barcelona con un gol fuera de contexto
El Colchonero goleó al conjunto catalán, por las semifinales de la Copa del Rey
- 3 minutos de lectura'
Atlético de Madrid superó por 4 a 0 a Barcelona, por la primera semifinal de la Copa del Rey, en un partido jugado esta noche en el estadio Metropolitano, con arbitraje de Juan Martínez Munuera.
Atlético de Madrid redondó un partido perfecto. Goleó a Barcelona con una gran producción de los cuatro argentinos que fueron titulares. Julián Álvarez convirtió el último gol de los colchoneros y fue reemplazado en el segundo tiempo. El encuentro aportó también buenas noticias para Lionel Scaloni: Giuliano Simeone y Nahuel Molina tuvieron una gran noche en la banda derecha del equipo de la capital española.
El Colchonero, algo lejos en la pelea por el título en La Liga de España, aspira a las copas, la del Rey y la Champions League, para dar una vuelta olímpica en esta temporada.
El entrenador Diego Simeone dispuso como titulares a su hijo Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso y Julián Álvarez, que llevaba 11 partidos sin convertir entre todas las competiciones, pero luego anotó el cuarto tanto del Aleti para romper una sequía que se había iniciado el 9 de diciembre pasado.
El conjunto culé domina LaLiga con un punto sobre Real Madrid (58 contra 57) y pelea por el título en todos los frentes, porque también lo hace en la Champions League. Esta temporada ya consiguió la Supercopa de España.
Sin embargo, este partido fue otra historia.
A los 6 minutos, dentro de un contexto frenético, se abrió el marcador de un modo insólito. Tanto, que la acción recorre el mundo. Se trata de un blooper de Joan García, el arquero del elenco catalán.
¡Se le escapó la pelota por debajo de la suela! El balón traspasó la línea de meta luego de un pase de Eric, y la acción siguió, porque el juez no lo advirtió. Luego, convirtió Lookman. Pero un puñado de segundos antes, se confirmó vía tecnología, que el tanto fue en contra de Eric García, víctima del error grosero de su compañero.
Atlético se puso 1-0, casi sin proponérselo. Más tarde, selló el 2-0 (Antoine Griezmann)... el 3-0 (Ademola Lookman) y el 4-0 (Julián Álvarez) en un festival del equipo local, frente a un desconcertado conjunto catalán, apagado Lamine Yamal. Tanto fue así, que Hans-Dieter Flick hizo un cambio antes del final del primer tiempo: Robert Lewandowski reemplazó a Marc Casadó.
Otras noticias de Copa del Rey
Demoledor. Atlético de Madrid aplastó a Barcelona en la Copa del Rey: una paliza táctica de Simeone y el gol de Julián Alvarez
Única opción. Dónde ver en directo online Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Copa del Rey 2025-2026
Ida. En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026
- 1
Boca: un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por presuntas irregularidades en el sistema de socios adherentes
- 2
El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”
- 3
Copa Argentina: Gimnasia y Esgrima de Jujuy eliminó a Central Córdoba en los penales
- 4
En qué canal pasan River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy