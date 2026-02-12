La masterclass táctica del Cholo Simeone a Barcelona y grandes noticias para Lionel Scaloni

En el estadio Metropolitano de Madrid suena “Autopista al infierno”, el inoxidable hit de AC/DC. Atlético, el local, y Barcelona, están en los vestuarios. Han pasado 45 minutos de un verdadero suplicio para el equipo catalán: un gol en contra de Éric García y tres definiciones de los delanteros colchoneros -Antoine Griezmann, Ademola Lookman y el argentino Julián Álvarez- dan vida al 4-0 parcial.

Si bien el resultado no se moverá en el segundo tiempo, Atlético -y su entrenador, el argentino Diego “Cholo” Simeone- le hacen vivir a Barcelona una noche infernal con todos los condimentos. El ticket al Metropolitano incluye los ¡ocho minutos! que el VAR se demoró para cobrar un offside de Pau Cubarsí, que hubiera significado el 1-4 en el amanecer del segundo tiempo. El combo tiene también un error insólito de Joan García al recibir un pase de otro García (Éric). El arquero catalán levanta el pie y la pelota le pasa por debajo de la suela. Traspasa la línea de sentencia, pero nadie le avisa al árbitro. La jugada sigue y Lookman, por las dudas, anota. Será gol en contra de García, el defensor.

El gol en contra de Eric García para la ventaja del Atlético de Madrid

La noche madrileña tiene al Cholo como protagonista principal. Porque su equipo juega como lo dicta el ADN del exmediocampista del seleccionado argentino. Sus diez jugadores de campo son perros de presa que persiguen a los portadores de pelota como si en ella se fuera la vida. Atlético no para en los cien minutos de fútbol que se ven en el Metropolitano. A poco del final, los hinchas rompen en aplausos. La música, esta vez, la aporta Giuliano, una máquina de correr. El hijo del Cholo se prodiga para evitar la salida limpia de Barcelona. No le importa que falten tres minutos para el pitazo final; no le importa que su equipo gane 4-0 o que su papá esté en el banco de suplentes. Giuliano corre y corre y corre.

El menor de los Simeone no es el único que corre en la noche madrileña. También lo hace su compañero de banda, Nahuel Molina. Entre ambos se las ingenian para aparecer siempre libres de marca y para ir hasta el fondo, como marca el guión que el DT les hace mecanizar en cada entrenamiento. Barcelona sufre, porque no puede con tanta movilidad. Ni con el apetito de gol que tienen Giuliano & compañía.

Lookman festeja con Julián Álvarez; se suma Giuliano Simeone Manu Fernandez - AP

Se destaca también Julián Álvarez, que participa en el tercer gol -gran asistencia de primera a Lookman, casi como un base de básquetbol-, y convierte envuelto en furia el cuarto. No lo dirá, pero el delantero de Calchín (Córdoba), flamante padre de Amadeo, necesitaba gritar un gol para sacarse de encima la racha de 11 partidos (865 minutos) sin marcar. Ni siquiera se había estrenado en la red en lo que iba del año.

“Fue un partido casi perfecto, lo hicimos muy bien, sobre todo el primer tiempo. Tuvimos muchas situaciones y las aprovechamos”, dice el cordobés a ESPN tras la goleada, que prácticamente sentencia la eliminatoria y le reserva un boleto al Atlético para el encuentro decisivo de la Copa del Rey.

“Queremos estar en la final, ganar la Copa”, agrega Álvarez. Y analiza el partido: “Supimos aprovechar la energía a favor con toda nuestra gente. Estoy agradecido y contento porque necesitábamos su cariño. En los últimos partidos me venía sintiendo mejor en el juego, pero el gol después de tantos partidos me suma para la confianza. Esperemos que a partir de ahora sean muchos más”, se ilusiona.

"ESPEREMOS QUE SIGAN MUCHOS MÁS"



🕷️ Julián Álvarez marcó su primer gol de 2026, en la goleada del Atlético de Madrid vs. Barcelona por la semi de ida de la Copa del Rey, y luego habló con #ESPN sobre la sequía goleadora que venía atravesando



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D7hclAOiGk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2026

Esa esperanza también pudo haber alcanzado a Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina. El partido en Madrid, a unos 740 kilómetros de su casa en Mallorca, le da tranquilidad. El DT de Pujato sabe que la banda derecha de los campeones del mundo tiene en Molina y Giuliano (que es Simeone) a dos futbolistas que se entienden de memoria. El partido de ambos ante el mejor equipo de la Liga de España como Barcelona fue una muestra de lo que pueden dar ambos en la próxima Copa del Mundo. Sobre todo, porque extremos veloces y explosivos en el uno contra uno como Giuliano no abundan. Y laterales derechos con vocación ofensiva como Molina, tampoco.

El gol de Julián no cambiará un ápice la opinión de Scaloni sobre el exdelantero de River y Manchester City. Después de todo, se la jugó por él en el Mundial pasado y terminó siendo el 9 titular de la Scaloneta, relegando al banco a un histórico como Lautaro Martínez. Esa competencia continuará, sobre todo porque el Toro acecha: es, con distancia, el máximo goleador del Calcio. Y llegará encendido al Mundial.

Lamine Yamal es la cara de la decepción de Barcelona; lo observa Marcos Llorente, con la pelota OSCAR DEL POZO - AFP

La sinfonía del Atlético tuvo más intérpretes. Y un director de orquesta de lujo como Marcos Llorente. El Pac-Man de la mitad de la cancha será uno de los abanderados de La Roja en la Finalissima de Lusail, el próximo 27 de marzo. Evoca al mejor Rodrigo De Paul, con la diferencia de que este español de 31 años casi nunca erra un pase y puede jugar igual de bien como mediocentro defensivo o como lateral derecho. “Nos salió todo. Buenos centros, los goles... hemos tenido más claras para hacer más goles. Está claro que ésta es la línea y tratar de repetirlo más veces”, dice Llorente en Movistar+.

Simeone podrá dormir tranquilo. “Hemos tenido noches importantes. Recuerdo la de Champions ante el Barcelona. Pero la energía es del estadio, luego nosotros interpretamos el partido que había que jugar con un rival difícil, duro. Que más allá de sus ausencias siempre es protagonista. Hicimos un partido muy bueno”, confiesa el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al partido. Y elogia a Julián Álvarez: “Tiene el gol y gracias a Dios ha vuelto y seguro que lo limpiará para todo lo que viene”.

El resumen de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona

Desde las manos de Juan Musso a la seguridad de la dupla Hancko-Pubill en la defensa, el rigor de Matteo Ruggeri en la marca a Lamine Yamal -sí, el 10 de Barcelona jugó, pero influyó poco, mérito del azzurro-, la prestancia del eterno Koke en la mitad de la cancha sumada al talento de Griezmann y las zancadas de Lookman, el Atleti redondeó el partido soñado. El Cholo le dio una masterclass táctica a Hansi Flick, su colega alemán. Y espera la revancha con una sonrisa. La misma que tendrán en el cuerpo técnico de Scaloni al repasar las actuaciones de los argentinos.