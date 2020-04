Liverpool: las dos historias a 31 años de la tragedia de Hillsborough

Dave Roland, con 34 años, en una de las imágenes que resumen la Tragedia de Hillsborough, falleció el 6 de abril pasado por coronavirus.

Pasaron 31 años de uno de los sucesos más tristes que vivió el fútbol mundial y que tocó de cerca a todos los hinchas de Liverpool. El 15 de abril de 1989, en la Tragedia de Hillsborough fallecieron 96 personas , otras 766 sufrieron heridas y cientos quedaron traumatizados aquella tarde en el Estadio de Sheffield Wednesday, en Inglaterra, a causa de una avalancha que sucedió en una de las tribunas en la que muchísima gente quedó aplastada contra las vallas minutos antes del comienzo del partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra entre el equipo de Anfield y Nottingham Forest.

El homenaje dispuesto por el club para el miércoles fue suspendido por la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus , pero quienes dejaron su sentido mensaje a los fans de Liverpool fueron su entrenador, Jürgen Klopp, y el volante Jordan Herdenson. "Créanme, están en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, y sobre todo en nuestro amor. Nunca caminarán solos", expresó el director técnico alemán, mientras que el capitán del equipo dijo: "estamos juntos en el espíritu aunque no podamos estarlo en persona". Desde el club, a través de la redes sociales, también homenajearon a las víctimas y sobrevivientes de aquel día.

Pero la tristeza y el dolor que dejó la Tragedia de Hillsborough sigue latente hasta estos días y algunas historias están presentes hasta el día de hoy. Una de ellas es la que le tocó vivir al ex jugador e ídolo de los reds, el inigualable Steven Gerrard , quien se vio afectado por la catástrofe. Ese día, el ex futbolista perdió en Hillsborough a su primo Jon-Paul Gilhooley, de 10 años de edad y el hecho de perder a un familiar tan cercano y ver el dolor que le provocó lo motivó a destacarse en el fútbol para convertirse en una leyenda del club. "Fue un momento difícil saber que uno de mis primos estaba en el partido y ver el dolor de su madre me ha convertido en el jugador que soy", contó Gerrard en una autobiografía.

Steven Gerrard contó que el dolor que sufrió por la muerte de su primo en Hillsborough lo motivo a destacarse en el fútbol para convertirse en una leyenda del club Crédito: Twitter Liverpool

Lo más fuerte de su relato fue cómo lo vivió a sus 8 años: "Lo vi en televisión y me enteré en la radio, estaba totalmente impactado. Me preguntaba si tendríamos allí a algún conocido o alguna persona cercana y por desgracia, a la mañana siguiente, supimos que un primo mío había muerto de forma trágica".

Steven Gerrard debutó en Liverpool a los 18 años, en el año 1998 y se fue del club tras 17 temporadas, en 2015, habiendo ganado 11 títulos entre ellos una Champions League en el año 2005, para luego errar su carrera en Los Angeles Galaxy, de la MLS, en los Estados Unidos, a sus 36 años de edad. Una verdadera leyenda de Anfield.

Otro de los relatos tristes que se refleja tras la tragedia es la de Dave Roland, uno de los sobrevivientes de aquel triste episodio, quien paradójicamente falleció de coronavirus el pasado 6 de abril a los 65 años de edad. Michelle Hopwood, hija de Dave, contó que su padre fue trasladado de urgencia al hospital después de haber colapsado, a pesar de no haber mostrado síntomas previos. Luchó contra el Covid-19 por un corto período antes de su muerte.

La tarde de la tragedia este fanático de Liverpool luchó por su vida y como un héroe pudo escapar del hacinamiento para intentar salvar la vida de Henry Rogers, un joven de 17 años, después de encontrarlo descompensado en la cancha, y que luego muriera junto a los otros 95.

Además, Dave Roland es el protagonista de una de las fotos más recordadas y que dejó inmortalizado ese día de profunda tristeza. En la imagen se lo puede ver a él, con sus entonces 34 años, sentado, con sus manos en su rostro, sosteniendo una bufanda de su equipo y lamentando el terrible momento que se había vivido.

Dos historias que marcan a fuego una de las canciones que más representa a los hinchas de Liverpool: "You'll Never Walk Alone" (nunca caminarás solo) el himno que todo Anfield adoptó en el año 1963, pero que en 1989 tomó fuerza por el enorme dolor por el que los tocó atravesar.