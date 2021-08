Los 25 momentos de Tokio 2020: figuras, impactos y curiosidades que dejaron los Juegos Olímpicos

TOKIO.- Los Juegos Olímpicos no se suspenden en tiempos de paz. Y Tokio 2020 no fue la excepción, más allá de haberse desarrollado en pandemia, sin público y con estrictos protocolos sanitarios. Una edición inédita. Tras dos semanas de emociones, récords y curiosidades, la gran cita deportiva llega a su fin y ahora todos miran a París. A continuación, una selección de hitos y nombres propios, con una mirada sobre las actuaciones argentinas y otra sobre los grandes nombres que se llevaron todas las luces a nivel internacional.

Momentos argentinos

El bronce que dio el primer podio. La delegación argentina venía golpeada con los malos resultados iniciales, pero el Rugby 7 trajo la primera medalla en Tokio 2020, con la conquista del tercer puesto. Después de perder en las semifinales ante los implacables fijianos, el equipo de Santiago Gómez Cora superó en su encuentro final a Gran Bretaña y le dio al rugby nacional la primera presea olímpica en mayores en la historia. Una de las imágenes más potentes fue la expulsión del experimentado Gastón Revol en los cuartos de final ante Sudáfrica, que paradójicamente terminó siendo una motivación para alcanzar el podio.

Así recibió la delegación argentina a Los Pumas

La plata de las Leonas que relució como el oro. Fueron fieles al legado de uno de los seleccionados más importantes de la Argentina. No pudieron en la final ante los Países Bajos, pero para ellas, la medalla de plata valió como la dorada, si se consideran los problemas que atravesaron en la preparación, hasta incluso en la gira previa en Valencia. Con garra y talento, las chicas consiguieron la quinta medalla en seis Juegos Olímpicos, una marca registrada que las mantiene en la élite del hockey sobre césped.

Las Leonas y la medalla de plata en Tokio Santiago Filipuzzi

Un reflejo de Seúl ‘88. El voleibol sumó la tercera y última medalla para la delegación argentina, un bronce que llegó tras un trepidante partido definido en el tie break ante Brasil. El conjunto encabezado por Luciano De Cecco y Facundo Conte había dado el golpe ante Italia para meterse entre los cuatro primeros. Pero después, experimentó un retroceso en las semifinales ante Francia. Finalmente, tumbó a los campeones olímpicos de Río 2016 y recordó aquel bronce conseguido por Hugo -padre de Facundo- y compañía.

Hugo y Facundo Conte, una dinastía de bronce Santiago Filipuzzi

Pareto y el retiro de la leyenda. A los 35 años, la Peque llegaba a Tokio como campeona de Río 2016. Ganó con facilidad las dos primeras luchas, pero falló en la tercera y también en el repechaje, y se retiró del judo con un diploma olímpico. Además, tuvo la enorme satisfacción de haber sido distinguida para transportar la bandera olímpica en la ceremonia inaugural. En representación de América, se la reconoció bajo el lema de “aquellos atletas que tuvieron un papel clave en la respuesta contra la pandemia”. La revista Time valoró su doble faceta de judoca y médica.

Chiaraviglio: aislado y triste. Más allá de cualquier derrota o eliminación de la Argentina, la peor noticia en los Juegos para nuestro país fue la forzosa baja de la competencia de Germán Chiaraviglio, contagiado de coronavirus. El garrochista atravesó un calvario desde el primer día, con resultados dispares en los hisopados y las pruebas de saliva, hasta que quedó aislado en un hotel de Tokio. “Vivir esto es muy difícil, pero también pasará”, escribió el santafesino de 34 en las redes sociales.

Un homenaje entre aplausos. El seleccionado de básquetbol nunca encontró su nivel en el certamen olímpico. No estuvo a la altura en el debut ante Eslovenia, cayó frente a España, superó a Japón para avanzar a cuartos de final y perdió sin concesiones ante Australia. A 51 segundos del final, Luis Scola (41 años) se sentó en el banco de suplentes, lo que implicó a la vez su retiro del seleccionado. Enseguida, el espectáculo se frenó y todos le rindieron un homenaje con aplausos: sus compañeros, el DT Sergio Hernández, todo el equipo australiano y hasta los árbitros.

El estreno traumático de Pignatiello. Era la atleta que más ilusionaba a la Argentina por su triple oro en los Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, recibió un duro impacto tanto en los 1500 como en los 800 metros, distancias en las que quedó muy lejos en sus respectivas series preliminares. La carismática sanisidrense de 21 años mutó en una joven apesadumbrada. “El otro día veía una parte de una entrevista en la que decía que hay que disfrutar. Es algo que debo recordármelo”, sentenció. Le apuntará a París 2024, pero en Tokio ya tomó nota de lo dura que es la natación olímpica, otro mundo.

Delfina Pignatiello Santiago Filipuzzi

Otro mal paso del fútbol argentino. El sueño olímpico de la selección se acabó muy rápido. Necesitaba vencer a España para clasificarse a los cuartos de final y solo empató 1-1. Aquella derrota ante Australia en el debut condicionó a un seleccionado al que no le sobró fútbol ni goles para revertir la situación. Otra vez en Tokio, como en los Juegos de 1964, la Argentina se volvió tras la etapa de grupos. Una imagen similar al adiós prematuro de Río 2016, como consecuencia de un proyecto por el que no se apostó con mejores recursos.

Lange y Carranza, diploma olímpico y caminos separados. Empezaron los Juegos como abanderados en la apertura. Eran una esperanza en la clase Nacra 17, pero los velistas no pudieron revalidar los laureles de Río 2016 y dejaron las aguas de Oriente con un diploma olímpico. Poco antes de finalizar estos Juegos, confirmaron la separación del binomio: “Como equipo fuimos muy honestos y no sabemos muchas cosas del futuro, pero sí una, que es que no vamos a seguir juntos. Por eso no hay nada por qué ocultar y creo que fue fácil hablarlo entre nosotros dos”.

Curiosidades en celeste y blanco. Lucas Saucedo, entrenador de esgrima y pareja de Belén Pérez Maurice, le pidió matrimonio a su dirigida en plena entrevista de TV, posterior a su participación en sable. En el judo, Emmanuel Lucenti (80 kilos) fue eliminado en apenas 24 segundos y admitió su desconcierto: “No entiendo nada, la verdad que no lo vi”. Lucas Rossi recibió una fecha de suspensión en el hockey por su comportamiento inapropiado en el final del encuentro contra España. Fue una imagen fuerte: el volante golpeó con el palo en la cabeza a David Alegre, cuando estaba tendido en el suelo por problemas físicos.

El momento en el que Lucas Saucedo, su entrenador, le pide matrimonio a Belén Pérez Maurice Captura de TV

Momentos internacionales

Coronavirus, el enemigo fantasma. El Covid-19 no solo postergó los Juegos sino que obligó a un sinfín de protocolos para poder poner en marcha esta edición. La familia olímpica respetó los controles y mostró una positividad de 0,02%, más allá de algunos nombres propios que hicieron ruido. Pero ahora el tema es la supuesta bomba de la que nadie quiere hablar: ¿Tokio 2020 potenció los contagios en Japón? Hace dos semanas, el virus estaba controlado, pero ahora figura en sus valores más altos de toda la pandemia. Algunos responsables de la organización solo atinaron a decir que el pico de casos “no podría haberse evitado”.

Italia y el impacto en la velocidad. Rompió los pronósticos y vivió sus noches mágicas en el estadio Olímpico de Tokio. Primero, con Lamont Marcell Jacobs, el rey de los 100 metros que dejó atrás el anonimato para llamar la atención por su combinación de ritmo y potencia. Después, con el sorprendente éxito en la posta 4x100 (Lorenzo Patta, Eseosa Fostine Desalu, Filippo Tortu y Jacobs). Desde esta semana, leyendas del deporte italiano. Sin Usain Bolt, los sprinters tuvieron su gran oportunidad de dar el golpe. Y esta vez, el oro llegó desde Europa.

Final de 100m: medalla de Oro para el italiano Marcell Jacobs Santiago Filipuzzi / enviado especial - LA NACION

Yulimar Rojas solo salta contra ella. La magnética atleta venezolana pulverizó todos los récords al conseguir una marca de 15,67 metros en triple salto: 17 centímetros más que el registro anterior. Una auténtica locura. Borró con cada paso la marca del récord olímpico que poseía Francoise Mbango, de Camerún, desde Pekín 2008, con 15,39 metros; y el récord mundial que estaba en poder de Inessa Kravets (Ucrania), desde el 10 de agosto de 1995, con 15,50 metros.

Simone Biles y la salud mental. Llegó con el cartel de GOAT (“la más grande de todos los tiempos”, por las siglas en inglés), entró en crisis antes de competir y se fue con un bronce en barra de equilibrio, pero con un oro en coraje. Tras su colapso mental, se dio tiempo para sonreír y volver a ser. No fue la Biles que deseaba el público que fuera, fue la Biles que quería ser. Quizás, en su despedida olímpica. Días en los que se pusieron sobre la mesa temas tabú como presión, depresión o fragilidad. Un adiós que dejó varios mensajes y aprendizajes. Como el que ella misma rescató: “Pensé que se me admiraba por las medallas, pero comprobé que se me quiere por ser la persona que soy”.

Biles, en acción en Tokio 2020 Gregory Bull - AP

Los dueños del agua. Dos nombres llamaron la atención en la pileta del Centro Acuático de Tokio: Emma McKeon y Caeleb Dressel. La australiana acumuló oros en 50m libre, 100m libre, 100m mariposa, 4x100 libre y 4x100 estilos, además de tres bronces. En el caso del estadounidense de 24 años la colección fue de cinco oros. Los consiguió en 50m libre, 100m libre, 100m mariposa, 4x100 estilo libre y 4x100 estilos.

Trabajo en equipo. Fue un súper-sábado para Francia en deportes de conjunto. En las últimas horas de competencia tuvieron presencia en las finales de handball masculino (triunfo 25-23 frente a Dinamarca), handball femenino (victoria vs. Rusia 30-25), básquetbol masculino (derrota 87-82 contra Estados Unidos y los 29 puntos de Kevin Durant) y vóleibol masculino (medalla de oro tras un emotivo 3-2 contra Rusia). Además, el básquetbol femenino terminó 4°. Más allá de los resultados, llamaron la atención las buenas campañas. Un país que ya tiene al último campeón mundial de fútbol y vive un gran momento a nivel equipos.

El hombre más fuerte del mundo. Lasha Talakhadze hizo historia: en halterofilia +109 kilos, el georgiano ganó la medalla de oro y mejoró tres récords mundiales y olímpicos del peso. En primera instancia, levantó 223 kg en arranque. A continuación, llegó a sumar 265 kg en envión. De esta manera, y tras quebrar los récords mundiales en cada etapa, la sumatoria de ambas modalidades le significó un total de 488 kilos. Fue su segundo oro en levantamiento de pesas, tras consagrarse en +105kg en Río 2016.

La perfección china. Hongchan Quan es una niña. Tiene apenas 14 años. Y se lució en saltos ornamentales: en tres de las oportunidades que se lanzó desde la plataforma de 10 metros a la pileta consiguió que todos los jurados consideraran lo mismo. Sus movimientos fueron perfectos y merecieron calificaciones de 10. Lo que se creía imposible. Nadie había hecho algo semejante. Una postal que quedará marcada para la eternidad y que trajo una inevitable comparación con la perfección y juventud de Nadia Comaneci.

Quan Hongchan, en el evento final de clavados de plataforma de 10 metros para mujeres durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ATTILA KISBENEDEK - AFP

Sobre la hora. Cuando todo indicaba que China se quedaba con la cima del medallero, Estados Unidos selló una remontada en el último día: cerró con 39 oros - 41 platas - 33 bronces, para acumular 113 medallas. Los asiáticos quedaron segundos a solo un oro: 38-32-18, para un total de 88. Durante la competencia hubo cierta polémica: todo el mundo ubicaba a los chinos en el primer lugar, pero la prensa estadounidense apelaba al “total” para mostrar una victoria. Un triunfo que finalmente se dio en todas sus formas.

Caída y victoria de Sifan Hassan

El lado B. Ya sea por mala suerte, acciones virales o polémicas. Varios nombres llamaron la atención más allá de sus resultados. Lo de Sifan Hassan fue increíble: se cayó, se levantó y pasó a 13 rivales en menos de una vuelta en la clasificación de los 1500 metros femeninos. Gianmarco Tamberi y Mutaz Essa Barshim protagonizaron una particular historia: igualados en marcas y nulos, decidieron compartir la medalla de oro en salto en alto. El que quedó bien lejos del medallero fue el belga Thomas van der Plaetsen, que sintió una molestia muscular en pleno salto en largo y estrelló su cara contra la arena. Y esta semana fue noticia la bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que estuvo a punto de ser subida a un avión en plena competencia, temió por su vida y terminó exiliada en Polonia.