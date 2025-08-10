Los All Blacks dijeron presente en la Bombonera y quedaron sorprendidos con lo vivido: “Locura”

Los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, que disputará encuentros contra Argentina en Córdoba y Buenos Aires por el Rugby Championship, aprovecharon su estadía para vivir una jornada futbolera en la Bombonera y presenciaron el clásico entre Boca y Racing, que terminó 1 a 1 en un clima caliente.

Tras arribar a Buenos Aires y adaptarse al cambio horario para combatir el jet lag, los All Blacks iniciaron la semana con paseos previos al primer entrenamiento en el país, preparándose para el debut del Rugby Championship frente a Los Pumas, el sábado, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Los neozelandeses vivieron el clásico entre Boca y Racing (Foto: @allblacks)

Una de las primeras atracciones que los jugadores quisieron ver en el país fue un partido en la Bombonera y eligieron un juego de alto vuelo: el clásico entre Boca y Racing. En un clima caliente por el mal rendimiento de los últimos partidos del equipo de Miguel Ángel Russo, el partido estuvo lleno de emociones. El equipo de Avellaneda fue el que abrió el marcador con el tanto de Solari y allí la hinchada local se hizo sentir, pidiendo a sus jugadores mayor entrega. Finalmente, Giménez de cabeza le dio el empate a Boca y el encuentro terminó en tablas.

Los All Blacks tendrán dos juegos contra los Pumas (Foto: @allblacks)

Todo ese clima festivo del fútbol fue el escenario ideal para que los rugbiers fanáticos del deporte nacional pudieran disfrutar de una tarde a pura pasión. Fue la propia cuenta del seleccionado neozelandés la que compartió las imágenes de ellos en la tribuna, todos con camiseta del club de la Ribera. “Black meets blue and gold, ¡Vamos!“, escribieron en la publicación, entusiasmados por este cruce deportivo. Varios de los jugadores también compartieron videos del momento en que Boca salió a la cancha.

Los All Blacks vivieron el partido de Boca ante Racing

Sevu Reece, wing de los All Blacks, escribió junto al video: “La presión atmosférica que hay es innegable”. De fondo se escucha a la hinchada cantar contra River ni bien arrancó el partido y el marcador era aún empate sin goles.

Los All Blacks destacaron el ambiente en la Bombonera

El wing y centro Rieko Ioane, una de las figuras del equipo, también compartió en sus redes sociales una foto de la cancha con la leyenda “Locura de atmósfera”.

La historia que compartió el jugador

Cómo sigue la estadía de los All Blacks en Argentina

La estadía del seleccionado neozelandés se dividirá entre Buenos Aires y Córdoba. Permanecerán en un hotel céntrico porteño hasta el jueves por la tarde, cuando volarán a la provincia mediterránea. Allí, el entrenador dará a conocer la alineación titular en conferencia de prensa al llegar, y el viernes se realizará el Captain’s Run en el Kempes.

Por su parte, Los Pumas están en Córdoba desde el jueves y realizaron una práctica abierta que convocó a más de 10 mil personas. “Es muy emocionante estar en este estadio y ver tanta gente. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba; la última vez fue antes de la pandemia, así que será especial ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, comentó Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses del plantel.

El martes habrá un entrenamiento a puertas cerradas y el jueves Felipe Contepomi revelará sus titulares en conferencia de prensa. El viernes, ambos equipos entrenarán en turnos en el Kempes y el sábado se enfrentarán desde las 18.10. La última presentación de Los Pumas en Córdoba fue en 2014, con derrota 21-19 ante Escocia. Nueva Zelanda jugó allí en 1976, frente a un combinado del Interior, y en 1985, contra Los Dogos.

Fixture de los Pumas vs All Blacks