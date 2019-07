Jorge Luis y Román Burruchaga en el All England Lawn Tennis Club, escenario de Wimbledon Fuente: LA NACION

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 13:48

LONDRES.- Román Burruchaga (17 años; 69° del ranking mundial junior) encaró, la semana pasada, su primera gira sobre torneos en césped. Antes de actuar en la clasificación de Wimbledon, viajó a Londres y se apuntó en Roehampton, a poca distancia del All England Lawn Tennis Club. Ganó los dos partidos de la qualy y se adjudicó el primer partido del cuadro principal; sin embargo, en la segunda ronda, frente al francés Valentin Royer, terminó perdiendo un match en el que triunfaba por 6-2 y 5-1. Se angustió. Se sintió muy mal, como si hubiera recibido un mazazo. Su papá, Jorge Burruchaga, el autor del gol decisivo de la Argentina frente a Alemania en la final del Mundial de México 86, habló con su mujer, Fabiola, y le dijo: "Me voy para allá. Me voy, me voy". Además, Daiana, una de las dos hijas de Burru, vive en Londres y les había contado a sus padres que su hermano menor había quedado malherido después de la experiencia en Roehampton. Pero ya pasaron varios días de aquel sinsabor: Román, no solo superó la clasificación del cuadro individual junior en Wimbledon, sino que logró su primera victoria en el cuadro principal, algo que no pudieron los otros juniors albicelestes presentes: Thiago Tirante, Juan Bautista Torres y Alejo Lingua Lavallén. Burruchaga triunfó por 6-4, 4-6 y 6-2 frente al español Pablo Llamas Ruiz (44°) y su rival en la segunda ronda será el japonés Shintaro Mochizuki, 9° del mundo y 8° favorito.

"Este es un deporte terrible. A veces estás arriba, a veces deprimido por perder. Pero es así, me gusta. Mi papá quiso venir, hacía bastante que no me venía. Es un aliento muy importante que esté acá. Le gusta mucho el tenis, lo disfruta desde afuera, aunque sufre, es verdad. En Roehampton tuve un partido un poco accesible en la segunda ronda, lo tenía un poco liquidado, pero hasta la última pelota todo puede pasar y me lo dio vuelta", le explica Román a LA NACION, en una de las terrazas del All England, un sitio soñado para él. "Viéndolo jugar a Román al tenis y a Mauro, mi otro hijo, al fútbol (actúa en Chievo Verona), las sensaciones son muy distintas. En el fútbol las distancias son más grandes, la pelota te lleva a dejar de ver, en este caso a Mauro, pero acá es palo y palo, le ves los gestos, lo cercano que estás, los cambios de la cara y realmente me pone muy nervioso. Me pongo más nervioso que en la final del 86 (sonríe, Jorge). El partido de hoy, contra el español, era chivo y lo sacó adelante. Pero lo importante, más allá de eso, es que esté dando pasos en un lugar histórico. Este es el sueño de todo tenista. Para un tenista jugar en Wimbledon es como para un futbolista la ganar la Libertadores o la Champions, o jugar un Mundial. Esto es parecido. Este lugar tiene una historia tremenda y para él, cruzarse con todos estos monstruos con los que debe soñar cada noche, es sensacional".

Admirador del serbio Novak Djokovic y entrenado por Mariano Hood y Mariano Monachesi en la academia que funciona en Liceo Naval (frente al estadio Monumental), Román nació dieciséis años después de que su padre anotara el gol que emocionó a los argentinos. "El gol contra Alemania lo vi un montón de veces. Un día no va a entrar", se divierte Román y lo mira a su papá de reojo. "Yo quiero darle la tranquilidad y la paciencia que necesita para tratar de cumplir sus sueños grandes en el tenis y para eso se necesita demasiado esfuerzo, mucho aprendizaje. Es una motivación tremenda para él estar acá, pasar la qualy, pasar un primer turno, es un empuje anímico lindo", aporta Jorge, que nunca necesitó elevar el tono de voz para llamar la atención.

"La verdad es que me siento muy cómodo en el césped, creo que tengo un juego que se adapta a la superficie", opina Román. Iván Rudich, del equipo de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, siguió el rendimiento de Burruchaga en el court 5 del All England y celebró: "Es emocionante estar en un lugar donde los mejores que hacen esta disciplina se mezclan con los más chicos. Pareciera que a Román le cuesta más jugar en polvo de ladrillo que en pasto. ¿Por qué? Por su estilo de juego. Tiene personalidad y le calza justo el pique de la bola. Tiene un talento especial que lo utiliza bien. Sin haber jugado nunca en su vida, pasó dos clasificaciones, ganó dos partidos en cuadros principales. Siendo el segundo Grand Slam en su vida (esta temporada actuó en Roland Garros), manejó bien los nervios. Tiene cosas de un tipo talentoso en el armado de los golpes, se apoya bien. Tiene algunas cosas de Fognini, de Nalbandian. Obviamente tiene que seguir creciendo, mejorar mucho el saque. Lo ves jugar y pareciera que no transpira, sin embargo, está casi siempre encima de la jugada".

Jorge Luis Burruchaga es un aficionado del boxeo y del ciclismo, sobre todo del Tour de France. Pero jugando en Nantes descubrió el tenis. En aquel momento llegó a tomar clases y a participar de algunos torneos entre los empleados del Nantes. Jamás se imaginó que sufriría -y disfrutaría- tanto por el arte de las raquetas. Román, su hijo menor, es el responsable.