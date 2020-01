Centurión, tras vestir las camisetas de Racing y Boca, vuelve al fútbol argentino para jugar en Vélez Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

"La mirada va a estar puesta sobre él. Tenemos previsto reunirnos para mantener una charla". La frase podría ser de Gabriel Heinze y tener una connotación puramente futbolista sobre Ricardo Centurión, la nueva contratación de Vélez. Pero el textual corresponde a la abogada Paula Ojeda, encargada del Área de Violencia de Género del club de Liniers, que desde abril de 2018 fue pionero en la creación de un equipo de trabajo que se ocupa de una problemática que atraviesa a la sociedad en los más diversos ámbitos.

La situación hasta puede resultar paradójica: Vélez, embarcado institucionalmente en combatir la violencia de género, se refuerza con un futbolista que en 2017 fue denunciado por su ex pareja Melisa Tozzi por una agresión. El juez Marcelo Javier Goldberg le aplicó al volante una restricción perimetral en una causa que está archivada.

Consultada por LA NACION, Ojeda reconoce que se opuso a la llegada de Centurión, pero que también se sintió escuchada por la dirigencia que preside Sergio Rapisarda. Y que a partir de su intervención, en el contrato a préstamo que se firmó se incluyó una cláusula inédita para el fútbol: "En caso de falta grave o reincidencia, el club podrá rescindir el vínculo. Lo considero un logro, una conquista. Estamos satisfechos. Nosotros sabemos que siempre se prioriza lo futbolístico, pero en este caso fuimos tenidas en cuenta". Como hincha y socia de Vélez, Ojeda acercó el proyecto de esta agencia al advertir que entre los integrantes de la comisión directiva de Vélez había cuatro mujeres. Y destaca que el área quedó incorporada al organigrama institucional, que no desaparecerá cuando ella no lo ocupe más. Trabajan alrededor de diez mujeres que se ocupan de lo social y deportivo a través de talleres, charlas, presentaciones de libros y proyección de películas. Ojeda agregó que del fúbol profesional no le llegó ningún caso de violencia de género.

Vélez instaura un régimen más estricto que, por ejemplo, el que aplicó hace poco Racing con Jonatan Cristaldo, denunciado por su pareja por un agresión que le provocó hematomas. En un principio, la Academia no iba a tomar ninguna medida, pero el entorno influyente sobre el presidente Víctor Blanco le hizo ver que la inacción le acarrearía fuertes críticas. Entonces, el delantero fue separado del plantel durante cinco días. No como una sanción, sino como un paréntesis para que "se aclarara la situación". Futbolistas Argentinos Agremiados también se hizo el distraído. Estrategia dilatoria para que el caso se diluyera en los medios.

Transcurridos los cinco días, Cristaldo se reincorporó, disputó 20 minutos ante Lanús y fue titular frente a Tigre en la final por el Trofeo de Campeones. Ahora, la idea de Racing y de Cristaldo es conseguir una transferencia al exterior. Un destino imposible es la Major League Soocer, donde a principios de 2018 se le trabó el ingreso al arquero Agustín Rossi -por entonces en Boca, ahora en Lanús- por la denuncia de agresión de su pareja Barbi Segovia. Al conocerse sus antecedentes, un grupo de simpatizantes de Minnesota United FC organizó manifestaciones de repudio a la contratación de Rossi.

En los Estados Unidos, un criterio severo empleó recientemente Yankees de Nueva York, de la Major League de Béisbol, al suspender por 81 partidos sin goce de sueldo a su pu pitcher Domingo German por agredir a su novia.

Gabriel Heinze es el impulsor de la llegada de Centurión, según reconoció el director futbolístico Pablo Cavallero a TyC Sports. "Fue de un día para el otro. Estaba hablando con el Gringo y surgió su nombre. Como Centurión tiene el mismo representante que Gastón Giménez, todo se dio rápido", expresó Cavallero. Fernando Gago, que lo tuvo de compañero en Boca, también se mostró a favor.

Aquí surge otra paradoja: Heinze, un técnico de autoridad rigurosa, le hace lugar a un jugador que con sus comportamientos atentó varias veces contra su carrera y alteró la rutina de los planteles. Y que quizá no sea el mejor ejemplo en un club muy enfocado en la promoción de juveniles. Cavallero es optimista: "Se va a sentir contenido, queremos que se ponga bien para que nos dé satisfacciones".

Dentro de 10 días, Centurión cumplirá 27 años. Viene de jugar nueve partidos -solo dos de titular- durante el último semestre en Atlético San Luis, de México. Su pase todavía es de Racing, donde lo recuerdan por su gran contracción para entrenarse, los desatinos que cometía en su vida y los oídos sordos a los consejos de Diego Milito y Licha López. Ahora Vélez confía en su terapia de contención y letra dura.