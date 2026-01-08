Femicidio en México: quién es el exnovio de la modelo argentina que tiene pedido de captura internacional

La justicia de México solicitó la detención de Juan Manuel Reverter por su presunta responsabilidad en el crimen de una modelo en el estado de Quintana Roo. El exnovio de la modelo argentina Agostina Jalabert posee desde este jueves una orden de búsqueda para su captura inmediata en cualquier territorio por parte de las fuerzas de seguridad. Los investigadores rastrean el paradero del hombre de 37 años tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en la vivienda que ambos ocupaban en la zona turística.

Quién es el exnovio de la argentina

Juan Manuel Reverter es un hombre de 37 años oriundo de Viedma, Río Negro, señalado por el asesinato de Agostina Jalabert. El vínculo sentimental entre ambos inició durante el período de aislamiento por la pandemia. La relación atravesó diversas etapas de inestabilidad y conflictos psicológicos desde el verano de 2021.

La circular roja de Interpol indica que el agresor ejerció presión en el cuello de la mujer hasta matarla

Reverter viajó a México en diciembre de 2022 para instalarse con la joven en un departamento de Playa del Carmen. La circular roja de Interpol describe al sujeto como el autor de agresiones físicas contra la mujer en el rostro y el cuerpo. El reporte oficial indica que el agresor aplicó presión sobre el cuello de la víctima hasta provocar su muerte.

El documento judicial sostiene que el acusado empleó un cinturón para simular un suicidio en el baño del inmueble compartido. Esta maniobra buscó desviar la investigación inicial de las autoridades locales sobre la muerte de la modelo de 31 años.

Cómo se descubrió el femicidio de la modelo

Candela Jalabert, hermana de la víctima, descubrió el cadáver el 18 de febrero de 2023. La joven de 21 años llegó al edificio a las seis de la mañana, pero el código de acceso a la unidad falló. El guardia de seguridad del complejo informó sobre disturbios y gritos en el domicilio durante la madrugada previa. El trabajador comunicó que la policía local asistió al lugar en dos ocasiones por los ruidos que alertaron a los vecinos.

Agostina Jalabert tenía 31 años y trabajaba como modelo en el estado de Quintana Roo desde el año 2021

La hermana de la víctima logró ingresar al departamento tras la apertura de la puerta por parte del sospechoso. Reverter consultó por la ubicación de su pareja y manifestó una aparente sorpresa. Una perrita de la familia guio a Candela hacia la puerta del baño. En ese sitio halló a Agostina colgada del toallero de mano. Edgardo Jalabert, padre de la joven, relató estos hechos en una entrevista con el canal de noticias LN+.

El pedido de captura y la situación judicial

El juez federal de Garantías de Viedma, Ezequiel Andreani, firmó la orden de detención del imputado dentro de su jurisdicción. El magistrado actuó bajo un dictamen del Ministerio Público Fiscal para iniciar el proceso de extradición hacia el territorio mexicano. El fiscal federal interino Marcos Escandell solicitó medidas urgentes a la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina para localizar al prófugo.

La justicia sospechó sobre la presencia del hombre en una propiedad ubicada en la ruta provincial N° 1, en las cercanías del balneario El Cóndor. Las tareas de inteligencia arrojaron resultados negativos en los operativos realizados en la zona de Río Negro.

Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones confirman que el investigado salió del país en agosto de 2024. El sujeto no posee registros de reingreso a la Argentina y las fuerzas policiales evalúan su posible escape hacia Estados Unidos, Belice o Guatemala.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.