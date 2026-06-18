LA NACION

Los fans descubrieron que siempre pronunciaron mal el nombre de Cristiano Ronaldo: cómo se dice correctamente

Se publicó el video donde los jugadores de Portugal dicen sus nombres para la trasmisión del Mundial y muchos fanáticos quedaron sorprendidos al escuchar la forma correcta en la que se expresan

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Así se pronuncian los nombres de los jugadores de Portugal
Así se pronuncian los nombres de los jugadores de Portugal

Uno de los videos más virales en redes sociales es el de cada selección del Mundial 2026 con sus jugadores en una actividad muy particular: decir sus nombres de forma correcta para la televisión internacional. Por eso, a medida que se difundieron, muchos fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que no sabían pronunciar el nombre de sus ídolos, como en el caso de Cristiano Ronaldo.

La pronunciación del nombre de Cristiano Ronaldo generó sorpresa en muchos fans
La pronunciación del nombre de Cristiano Ronaldo generó sorpresa en muchos fansAshley Landis - AP

Con motivo del lenguaje portugués, hay muchas palabras que parecen decirse de una manera y se dicen de otra, como es el caso de varias figuras de la selección: João Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes y el mencionado “CR7″, que se diría “Cristiano Jonaldo”. A continuación, una lista de cómo se pronuncia de forma correcta cada nombre:

  • Diogo Costa: “Diogo Coshta”.
  • Nélson Semedo: “Nélson Semedu”.
  • Rúben Dias: “Juben Dias”.
  • Tomás Araújo: “Tumash Arausho”.
  • Diogo Dalot: “Diogu Dalot”.
  • Matheus Nunes: “Matheush Nunesh”.
  • Cristiano Ronaldo: “Cristiano Jonaldo”.
  • Bruno Fernandes: “Brunu Fernash”.
  • Gonçalo Ramos: “Gonzalo Jamos”.
  • Bernardo Silva: “Bernardu Jilva”.
  • João Félix: “Shuau Felix”.
  • José Sá: “Shusé Sá”.
  • Renato Veiga: “Jenato Veiga”.
  • Gonçalo Inácio: “Gonzalo Inaciu”.
  • João Neves: “Shuau Nevsh”.
  • Francisco Trincão: “Franciscu Trincau”.
  • Rafael Leão: “Jafael Leau”.
  • Pedro Neto: “Pedru Neto”.
  • Gonçalo Guedes: “Gonzalo Guedsh”.
  • João Cancelo: “Shuau Cancelu”.
  • Rúben Neves: “Juben Nevsh”.
  • Rui Silva: “Jui Silva”.
  • Vitinha: “Vichiña”.
  • Samú Costa: “Samú Costa”.
  • Nuno Mendes: “Nun Mensh”.
  • Francisco Conceição: “Franciscu Conceisau”.
Muchas personas no saben pronunciar correctamente los nombres de varias figuras de Portugal
Muchas personas no saben pronunciar correctamente los nombres de varias figuras de PortugalCapturas Instagram (@sporttvportugal)

Además de los 26 convocados, Portugal también llevó a un cuarto arquero junto al plantel, tal como ocurrió con la selección argentina y el caso de Santiago Beltrán de River Plate, que aún se mantiene con el equipo en los Estados Unidos. En este caso, su nombre es Ricardo Velho y se pronuncia “Jicardo Velio”.

Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial

Tras el empate 1 - 1 ante la República Democrática del Congo en la primera fecha, Portugal deberá ganar para no perderle pisada a Colombia en el Grupo K, ya que los sudamericanos vencieron a Uzbekistán por 3 - 1. Así, si los lusos ganan sus próximos dos partidos, quedarán en la cima y evitarán jugar contra un primero. Para ello, tiene los siguientes compromisos:

  • Portugal vs. Uzbekistán: martes 23 de junio a las 14:00 hs.
  • Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30 hs.
Portugal no pudo salir del 1 - 1 ante Congo y perdió dos puntos que pueden costarle caro
Portugal no pudo salir del 1 - 1 ante Congo y perdió dos puntos que pueden costarle caroKaren Warren - FR172172 AP

El ganador del Grupo K se enfrentará al tercer mejor clasificado proveniente de los grupos D, E, I, J o L; mientras que el segundo del K jugará contra el segundo clasificado del Grupo L, es decir Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. La noche de la leyenda, del goleador récord y del hombre sensible: el mundo se rinde a sus pies
    1

    Messi, el jugador récord, el capitán leyenda, el hombre sensible

  2. En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy
    2

    En qué canal pasan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026 hoy

  3. Messi explicó por qué rompió en llanto tras el primero de sus tres goles ante Argelia
    3

    Messi explicó por qué rompió en llanto tras el primero de sus tres goles ante Argelia: “Pasé unos días difíciles”

  4. Cinco goles en 22 minutos: las emociones entre Suiza y Bosnia-Herzegovina llegaron cerca del final
    4

    Suiza vs. Bosnia: la fórmula Manzambi-Vargas entró desde el banco y fue clave para el 4 a 1 helvétivo