Los fans descubrieron que siempre pronunciaron mal el nombre de Cristiano Ronaldo: cómo se dice correctamente

Uno de los videos más virales en redes sociales es el de cada selección del Mundial 2026 con sus jugadores en una actividad muy particular: decir sus nombres de forma correcta para la televisión internacional. Por eso, a medida que se difundieron, muchos fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que no sabían pronunciar el nombre de sus ídolos, como en el caso de Cristiano Ronaldo.

La pronunciación del nombre de Cristiano Ronaldo generó sorpresa en muchos fans Ashley Landis - AP

Con motivo del lenguaje portugués, hay muchas palabras que parecen decirse de una manera y se dicen de otra, como es el caso de varias figuras de la selección: João Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes y el mencionado “CR7″, que se diría “Cristiano Jonaldo”. A continuación, una lista de cómo se pronuncia de forma correcta cada nombre:

Diogo Costa: “ Diogo Coshta ”.

”. Nélson Semedo: “ Nélson Semedu ”.

”. Rúben Dias: “ Juben Dias ”.

”. Tomás Araújo: “ Tumash Arausho ”.

”. Diogo Dalot: “ Diogu Dalot ”.

”. Matheus Nunes: “ Matheush Nunesh ”.

”. Cristiano Ronaldo: “ Cristiano Jonaldo ”.

”. Bruno Fernandes: “ Brunu Fernash ”.

”. Gonçalo Ramos: “ Gonzalo Jamos ”.

”. Bernardo Silva: “ Bernardu Jilva ”.

”. João Félix: “ Shuau Felix ”.

”. José Sá: “ Shusé Sá ”.

”. Renato Veiga: “ Jenato Veiga ”.

”. Gonçalo Inácio: “ Gonzalo Inaciu ”.

”. João Neves: “ Shuau Nevsh ”.

”. Francisco Trincão: “ Franciscu Trincau ”.

”. Rafael Leão: “ Jafael Leau ”.

”. Pedro Neto: “ Pedru Neto ”.

”. Gonçalo Guedes: “ Gonzalo Guedsh ”.

”. João Cancelo: “ Shuau Cancelu ”.

”. Rúben Neves: “ Juben Nevsh ”.

”. Rui Silva: “ Jui Silva ”.

”. Vitinha: “ Vichiña ”.

”. Samú Costa: “ Samú Costa ”.

”. Nuno Mendes: “ Nun Mensh ”.

”. Francisco Conceição: “Franciscu Conceisau”.

Muchas personas no saben pronunciar correctamente los nombres de varias figuras de Portugal Capturas Instagram (@sporttvportugal)

Además de los 26 convocados, Portugal también llevó a un cuarto arquero junto al plantel, tal como ocurrió con la selección argentina y el caso de Santiago Beltrán de River Plate, que aún se mantiene con el equipo en los Estados Unidos. En este caso, su nombre es Ricardo Velho y se pronuncia “Jicardo Velio”.

Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial

Tras el empate 1 - 1 ante la República Democrática del Congo en la primera fecha, Portugal deberá ganar para no perderle pisada a Colombia en el Grupo K, ya que los sudamericanos vencieron a Uzbekistán por 3 - 1. Así, si los lusos ganan sus próximos dos partidos, quedarán en la cima y evitarán jugar contra un primero. Para ello, tiene los siguientes compromisos:

Portugal vs. Uzbekistán : martes 23 de junio a las 14:00 hs.

: martes 23 de junio a las 14:00 hs. Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30 hs.

Portugal no pudo salir del 1 - 1 ante Congo y perdió dos puntos que pueden costarle caro Karen Warren - FR172172 AP

El ganador del Grupo K se enfrentará al tercer mejor clasificado proveniente de los grupos D, E, I, J o L; mientras que el segundo del K jugará contra el segundo clasificado del Grupo L, es decir Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.