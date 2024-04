Los mejores memes del empate de Boca Juniors en la Copa Sudamericana

Escuchar

El debut de Boca Juniors fue toda una odisea por las complicaciones que presentó el acceso al estadio “Víctor Agustín Ugarte” de Nacional de Potosí, en Bolivia; no obstante, el equipo argentino logró rescatar un punto ante un clima adverso como lo es la altura. Durante el transcurso del partido, distintos usuarios de las redes sociales compartieron los mejores memes de lo que fue el encuentro jugado a 3.885 metros sobre el nivel del mar.

El equipo dirigido por Diego Martínez enfrentó uno de los partidos más complicados del Grupo D: no por la jerarquía del rival, sino por las cuestiones climáticas de Potosí, Bolivia, que genera una reacción adversa en alguno de los jugadores. Sin embargo, un equipo alternativo en el equipo argentino inició la travesía en 4x4 para llegar al estadio y afrontar el primer compromiso de este campeonato internacional.

Dos factores fueron elementales en el empate 0 a 0 de Boca Juniors ante Nacional. El primero fue la sobresaliente actuación del joven arquero Leandro Brey, quien fue el encargado de mantener el arco en cero.

Y el segundo fue la oportunidad que tuvo Darío Benedetto al final de la primera parte, cuando el árbitro concedió un penal al equipo visitante. El delantero, y capitán, le pegó fuerte a la pelota y la estrelló al travesaño.

“Yo como delantero me quedo con el penal, no con el buen partido que hice. Yo sé que hice un buen primer tiempo, pero me voy con mucha bronca. La pelota se levanta apenas la tocás, también pasa en los cambios de frente que no baja nunca la pelota, en los centros también”, señaló luego de su ejecución que pudo haber significado los 3 puntos en esta CONMEBOL Sudamericana.

En todo este contexto, los diferentes usuarios de las redes sociales compartieron diferentes memes de lo que fue el partido de Boca Juniors en su debut en esta competencia.

Los mejores memes del empate de Boca y Nacional en la Sudamericana

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes del empate de Boca Juniors ante Nacional de Potosí. Captura: X Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

el pibe que no tiene directv y ve el partido de boca por futbol librepic.twitter.com/uKojhKaU13 — Shari Bragantino (@Bragantinook) April 4, 2024

Es miércoles; tu ex subió foto con otro, recalentaste la polenta del mediodía, pero boca está jugando en un recóndito pueblito de Bolivia contra un equipo que tiene el escudo de River, a 6000 metros de altura pic.twitter.com/G1w9CIZ79F — termenzo (@termenzo) April 4, 2024