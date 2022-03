Bronca, tristeza y memes: en una derrota histórica, Italia quedó fuera del Mundial por segunda vez consecutiva

El Mundial es, por excelencia, el evento más esperado por los fanáticos del fútbol. No obstante, las ansias por la llegada del encuentro internacional no son exclusivas para los amantes del deporte. Todo lo contrario, en muchos países, es considerado como un suceso de suma importancia y todas las actividades se interrumpen para ver a la Selección desempeñarse dentro de la cancha. Aunque Italia no es la excepción a esta regla, este año no tendrán la oportunidad de gritar los goles ya que quedaron fuera por segunda vez consecutiva. Luego de que los resultados llegaran al público, las redes no tardaron en hacerse eco de la situación y se llenaron de memes, enojos y lamentos.

El jueves por la tarde, La Nazionale se enfrentó a Macedonia del Norte en el marco del repechaje europeo y ambos equipos debieron luchar con uñas y dientes para asegurarse un lugar en Qatar 2022. Italia tenía mucho que perder ya que, no solo tenían que conseguir la oportunidad de poder asistir al evento deportivo, sino que debían redimirse por su mal desempeño en los años anteriores.

Cuando el reloj marcaba un minuto dentro del tiempo extra, la Scuadra Azzurra quedó fuera del mundial por segunda vez consecutiva. La derrota llegó tras el gol de Aleksandar Trajkovski, quien anotó el único punto de todo el partido. El dolor de la pérdida se vio aumentado por el recuerdo de que Italia no logró ser parte de Rusia 2018 y, tanto en Brasil 2014 como en Sudáfrica 2010, fue eliminada en la fase de grupos.

El pesar de Donato de Santis luego de que Italia quedara fuera del Mundial twitter

Las redes hicieron eco de la inesperada derrota y Twitter se vio invadida rápidamente por mensajes de los hinchas. No faltaron quienes celebraron, los que se burlaron, quienes transformaron el suceso en un meme y, también, los famosos que expresaron su malestar por los resultados. Entre ellos se destacó el mensaje de Donato de Santis quien, a pesar de vivir en Argentina hace años, su corazón sigue conectado a su tierra natal. “Otro mundial sin Italia”, escribió de manera clara y concisa.

Iker Casillas habló sobre la pérdida de Italia twitter

La reacción a la derrota de Italia twitter

Asimismo, otras figuras relevantes del mundo del fútbol demostraron su pesar y su sorpresa luego de la eliminación de la azzurri. Uno de ellos fue el exarquero español Iker Casillas, que utilizó su cuenta de Twitter para sumarse a la reacción en las redes. “Italia se vuelve a quedar sin ir al Mundial. No me lo creo ¡Vaya palo! ¡El fútbol es increíble!”, manifestó, incrédulo.

Por otro lado, los usuarios de Internet se pusieron al hombro la tarea de diluir las malas noticias con un poco de humor y, con la creatividad característica de las redes, se dispusieron a compartir memes. No faltaron las escenas de Los Simspons adaptadas como respuesta a la situación, las comparaciones con otros equipos o los chistes del triunfo de Italia en la Eurocopa en contraposición a su fracaso en el Mundial.

Por su parte, el martes próximo, la selección de Macedonia del Norte jugará contra Portugal por uno de los últimos lugares en Qatar 2022. Habrá que esperar a esa fecha para saber si los balcánicos sufrirán la misma suerte que La Nazionale.

Los memes tras la derrota de Italia twitter

Los memes tras la derrota de Italia twitter

Los memes tras la derrota de Italia twitter

Los memes tras la derrota de Italia twitter

Los memes tras la derrota de Italia twitter