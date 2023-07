El festejo de cumpleaños de Sebastián Vignolo desde la nieve con su familia: “Te llenan el alma”

escuchar

Esta semana, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, celebró su cumpleaños número 48, y lo hizo desde la ciudad de Villa La Angostura, Neuquén, donde disfruta de sus vacaciones de invierno junto a su familia. Allí, el conductor descansa de su agenda profesional con Paula, su esposa, y sus hijos mellizos, Paulina y Benjamín.

Rodeado de nieve, distendido, y cerca de sus seres queridos, el Pollo compartió a través de su cuenta de Instagram algunas de sus postales vacacionales. “La vida y esos momentos inolvidables que te llenan el alma. Amarlos”, escribió sobre una foto de la familia, feliz, con ropa de abrigo, y equipos de ski. Asimismo, publicó tres selfies con sus hijos; una de las cuales, mostró a los niños tirados en el piso, con una contundente descripción: “Uh, qui... atrás”.

A la vez, en sus historias de Instagram, Vignolo compartió los saludos de cumpleaños que les enviaron algunas personalidades cercanas a él. “Feliz cumple amigo, se te quiere”, le dedicó el exfutbolista y entrenador a Sebastián, con una imagen de los dos. “Gracias amigo mío”, respondió, afectuoso, el narrador de fútbol.

Lo propio hizo el peluquero Matías Almeyda, quien le dedicó “lo mejor, siempre”. Para concluir el día, hace un rato, el periodista subió una foto desde un balcón, con una envidiable vista, y con su infaltable mate. A la imagen, le añadió una bandera argentina.

Mientras tanto, desde Buenos Aires, el Chavo Fucks, quien lo reemplaza a Vignolo como conductor de F90, le mandó un saludo de feliz cumpleaños al conductor. Por su lado, este miércoles, Ruggeri fue menos benévolo que su compañero, y a la distancia, lo chicaneó al Pollo por un accidente que tuvo (y no mostró) en Villa La Angostura.

“Hace culipatín, ¡el golpe que se dio! Quiso hacer culipatín, ¡no sabés a donde fue a parar!”, enfatizó. En ese momento, Fucks le consultó: “¿Y cómo sabés?”. Allí, Ruggeri apuntó contra los productores. “Tengo un video que no lo quieren poner los de arriba. Dicen ‘no, ¿cómo vamos a poner el video del Pollo? Y claro, no, el del ‘Pollo’ no lo ponen; si fuese yo que caigo contra el árbol, me ponen todo el día”, dijo, en una denuncia de “favoritismo”.

Vignolo suele usar sus redes sociales para mostrar trazos de su intimidad. En ocasión del décimo cumpleaños de sus hijos, los saludó públicamente con una tierna foto familiar, y como todo padre, se mostró orgulloso por el crecimiento de ellos. “Mellis, qué grandes están”, añadió, como texto, junto a la imagen.

En 2013, el conductor dio detalles de la lucha que vivieron con Paula para convertirse en padres. En diálogo con el programa Intrusos (América TV), en su momento, la madre explicó: “Cuando fallaban los tratamientos, salíamos más fortalecidos. Este último, el de la fecundación in vitro, fue bastante terrible por todo lo que tuve que pasar como mujer. Hemos ido a ecografías domingos, feriados... hicimos un seguimiento muy detallado. Tuve la bendición de que la primera in vitro que hice, prendió”, dijo en aquella ocasión.

