Los mensajes de las esposas de los jugadores de la selección argentina tras el triunfo ante Egipto

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta tanto dentro como fuera de la cancha. Después de un partido electrizante frente a Egipto, que terminó con una remontada histórica por 3 a 2 gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, las familias de los futbolistas vivieron el encuentro con la misma intensidad desde las tribunas.

Una vez consumada la victoria, las parejas de los jugadores utilizaron sus redes sociales para compartir imágenes inéditas del festejo y dedicarles emotivos mensajes a sus campeones.

Antonela Roccuzzo

El sentido mensaje de Anto Roccuzzo a Lionel Messi (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

Antonela Roccuzzo compartió un carrusel de fotos desde uno de los palcos del estadio de Atlanta, donde presenció junto a sus hijos el agónico triunfo de la selección argentina frente a Egipto.

Para la ocasión, la esposa de Lionel Messi lució la camiseta titular celeste y blanca con el número 10 en la espalda y en el pecho, combinada con un pantalón azul oscuro de tiro alto y una cartera celeste. En las imágenes posó primero acompañada por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes también vistieron la Albiceleste para alentar a su papá, y luego sola para mostrar su sencillo pero siempre elegante outfit. Además, agregó algunas imágenes de la emoción de su marido tras el agónico triunfo.

Antonela Roccuzzo mostró uno de los momentos de mayor felicidad de Lio Messi en un posteo (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

Al pie de la publicación escribió con orgullo: “Vamos Argentina. @leomessi ya no quedan palabras”. A eso le sumó unos emojis de corazones que formaron la bandera de la selección.

Antonela Roccuzzo, como era de esperarse, volvió a llevar la camiseta titular de la selección argentina Instagram (@antonelaroccuzzo)

Valentina Cervantes

La emoción de Valentina Cervantes al reencontrarse con Enzo Fernández tras el partido (Foto: Instagram @valucervantes)

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, autor del gol que selló la clasificación argentina. Desde una de las tribunas del estadio de Atlanta, compartió una tierna fotografía familiar junto al mediocampista y sus dos hijos. En la imagen se los puede ver abrazados, todos vestidos con la camiseta de la selección argentina y felices muy felices por el triunfo.

Tini Stoessel

Quien tampoco dejó pasar la oportunidad fue Martina “Tini” Stoessel. La cantante publicó una historia en Instagram con una imagen de Rodrigo De Paul durante el partido y le dedicó un mensaje cargado de amor.

Tini Stoessel muerta de amor por Rodrigo De Paul, tras la victoria de la selección argentina (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

“Te amo, mi amor. Te amo Argentina”, escribió la artista, quien acompañó el texto con emojis de la bandera argentina y corazones, lo que reflejó su felicidad por el pase a la siguiente instancia del Mundial 2026.