Antonela Roccuzzo apareció en un palco y mostró la camiseta que eligió para el duelo de la selección ante Egipto

Antonela Roccuzzo arribó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para vivir el quinto partido de la selección argentina en el Mundial, es decir los octavos de final ante Egipto. Para esta ocasión, Lionel Messi vuelve a ser titular y toda su familia está presente en el palco para apoyarlo, donde mostraron qué camiseta eligieron esta vez y confirmaron su cábala.

ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN ATLANTA 💙🇦🇷 pic.twitter.com/kcLG7ELXvg — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Anto Roccuzzo y sus hijos aparecieron con la camiseta titular celeste y blanca y confirmaron la idea de alternar en cada encuentro, ya que llevó la titular en los encuentros impares (primera y tercera fecha, además de este quinto partido) y la suplente en los pares (segunda fecha y cuarto partido), por lo que su nueva cábala parece ser cambiar en cada jornada.

ASÍ VIVIÓ ANTO EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 💙🇦🇷 pic.twitter.com/CqXMUcx6iu — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Los hijos de Anto y Leo suelen acompañar la vestimenta que elige su madre. Thiago, Mateo y Ciro están presentes también con la albiceleste.

Anto Roccuzzo fue con la camiseta suplente ante Cabo Verde

En la edición de Qatar 2022, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.