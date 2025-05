Los Pumas 7s: arranque victorioso en la gran final del Seven de Los Angeles

Dos tries y una asistencia de Marcos Moneta, la figura del equipo, los Pumas 7s vencieron 33-26 a Gran Bretaña en una impecable presentación en el Seven de Los Ángeles, donde las Argentina busca ratificar su condición de mejor equipo de la temporada y conquistar el Circuito Mundial de Seven por primera vez en su historia.

Mejor Jugador de la disciplina en 2021 y nominado a recuperar el cetro esta temporada, Marcos Moneta abrió el camino para el triunfo argentino en un duelo que se anticipaba accesible, ya que Gran Bretaña era el octavo de los ocho clasificados a la definición, pero que por el ser el debut siempre entraña una dificultad adicional.

El triunfo pone al equipo argentino camino a las semifinales, que podría conseguir de manera anticipada si vence más tarde a Francia y Sudáfrica derrota a los británicos en el Grupo A.

¿LLEGARON LAS ESTRELLAS A LOS ÁNGELES? #LosPumas7s se divierten vs. Gran Bretaña.



📺 Mirá el Circuito Mundial de Seven en #DisneyPlus. pic.twitter.com/1cOlvzxLES — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 3, 2025

Una definición por la punta a pura velocidad, una pared para servirle la conquista a Tobías Wade y otro try con su sello de patear la pelota detrás de la defensa y correr tras ella para escaparse solo al in-goal rival, todo en el primer tiempo, abrieron el camino para el equipo argentino, que había comenzado 0-5 en la primera acción del partido, pero se fue al descanso en ventaja 28-5. Luciano González, también nominado a Jugador del Año, apoyó la restante conquista.

El entrenador Santiago Gómez Cora aprovechó la ventaja para hacer cambios rápido. Antes del final del primer tiempo sacó a Lucho González, y al inicio del complemento reemplazó a Moneta. La segunda mitad comenzó como la primera, con una conquista británica en la primera jugada. Los Pumas 7s respondieron con un lindo try, apoyado por Matías Osadczuk luego de una preciosa asistencia de Santiago Mare con el pie. Sin embargo, Gran Bretaña luchó hasta conseguir el punto bonus defensivo, que lo mantiene en carrera por la clasificación.

El Seven de Los Ángeles marca el final de la campaña 2024/25 y determina el campeón en un todo o nada entre los ocho mejores de la instancia regular. Si bien la Argentina fue el mejor de la temporada al conquistar tres de las seis etapas (Perth, Vancouver y Hong Kong), lo que le valió el rótulo de “Ganador de la Liga”, al igual que el año pasado el campeón será quien termine en lo más alto del podio en este certamen. En 2024, el equipo que conduce Santiago Gómez Cora también había sumado más puntos que nadie, pero en la Gran Final, disputada en el Estadio Metropolitano de Madrid (la cancha del Atlético), cayó en el partido decisivo ante Francia y se quedó con la medalla de plata.

Fue el quinto enfrentamiento esta temporada entre argentinos y británicos. En los cuatro previos, el triunfo había sido para Pumas 7s, en Dubai, Perth, Vancouver y Singapur.

Los Pumas 7s continuarán su recorrido en el Grupo A con dos partidos más en procura de terminar entre los dos primeros para acceder a semifinales: a las 19.35 se medirán ante Francia y a las 22.46 ante Sudáfrica.

En este partido, la Argentina formó así: Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Matías Osadczuk; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Luciano González y Marcos Moneta. Ingresaron Tobías Wade, Agustín Fraga, Santino Zangara, Lautaro Bazán Vélez y Germán Schulz.

Seven de Los Ángeles – Fixture y resultados

Sábado 3 de mayo

Australia 15-10 España (Grupo B)

Nueva Zelanda 17-12 Fiji (Grupo B)

Sudáfrica 19-10 Francia (Grupo A)

Argentina 33-26 Gran Bretaña (Grupo A)

17.45 – España vs. Nueva Zelanda (Grupo B)

18.07 – Fiji vs. Australia (Grupo B)

19.13 – Sudáfrica vs. Gran Bretaña (Grupo A)

19.35 – Argentina vs. Francia (Grupo A)

20.51 – Australia vs. Nueva Zelanda (Grupo B)

21.13 – Fiji vs. España (Grupo B)

22.24 – Sudáfrica vs. Gran Bretaña

22.46 – Argentina vs. Francia

Las Yaguaretés no pudieron en el debut

La selección argentina femenina también es parte del gran circo montado en Los Ángeles, aunque no en la lucha por el título principal sino en procura de conseguir una buena ubicación que les permita mantenerse en la segunda categoría para la próxima temporada. En el debut, cayeron 25-0 ante China, equipo que ascendió el año pasado y esta temporada jugó en el tier 1. El encuentro se disputó en la cancha 2 del Dignity Healty Sports Park de Carson.

Para permanecer en el tier 2, que para 2025/26 fue reducido a seis equipos (del 13 al 19 del ranking), las Yaguaretés necesitan terminar entre las primeras dos de su zona y meterse así entre las mejores cuatro del repechaje. De lo contrario, deberán sortear una clasificación regional y luego un nuevo repechaje en un único certamen que otorgará dos lugares más para completar la segunda categoría.

Las chicas volverán a jugar a las 17.45, cuando se enfrentarán a Irlanda, equipo que en el debut cayó ante Sudáfrica 12-7. Las argentinas irán en busca de una victoria que les permita seguir con vida. Cerrarán su participación en el grupo en el partido que abre la jornada del domingo, a las 14, contra Sudáfrica.