Los Pumas cayeron ante los All Blacks y llovieron las críticas por el tibio homenaje a Diego Maradona Fuente: AP

29 de noviembre de 2020 • 11:44

El periodista de TyC Sports Martín Arévalo cargó fuertemente contra el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, a través de sus redes sociales por haber salido a enfrentar a su par de Nueva Zelanda, All Blacks, únicamente con un brazalete negro, por la muerte de Diego Maradona.

Mientras atletas de múltiples disciplinas se expresaron de diversas maneras, incluso el conjunto neozelandés finalizó su tradicional Hakapresentando una camiseta conmemorativa, los medallistas de bronce en el Mundial 2007 apelaron a algo más sencillo y tradicional.

Esto les valió fuertes críticas en las redes sociales, entre ellas, la sentencia del cronista del canal deportivo.

"Hace unos días, Los Pumas habían escrito una de sus páginas más gloriosas cuando vencían a los All Blacks por primera vez en la historia. Hoy escribieron su página más triste".

Luego, Arévalo agregó: "Si lloras porque el sol no está, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas". A Maradona le llueven homenajes. Pero Los Pumas tuvieron una actitud triste y lamentable. Diego estuvo siempre, en 2001, en Leincester, en el Mundial. Desmemoriados. Con (Agustín) Pichot no hubiera pasado.