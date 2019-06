Crédito: Marcelo Manera

La ilusión que habían despertado los Pumitas a partir de la calidad probada de sus individualidades, la exitosa gira previa por Sudáfrica y, sobre todo, la condición de local, se derrumbó al chocar con la solidez de Gales y contra su propia inconsistencia. La derrota 30-25 en el debut en el Mundial Juvenil deja al equipo argentino al borde de la eliminación de la lucha por el título.

El exceso de penales (15 en total) y las imprecisiones resultaron un karma para los argentinos, algo que los galeses capitalizaron con orden para quedarse con un triunfo merecido. Ahora los argentinos están obligados a ganar los dos partidos restantes en la zona y esperar por otros resultados favorables para meterse en semifinales (pasan los primeros de cada zona y el mejor segundo).

"No era el debut que queríamos. Jugar un Mundial de local representa mucho y hubiera sido lindo una victoria", aceptó el capitán Juan Pablo Castro en ESPN. "Tenemos que levantar cabeza, que quedan dos partidos que se pueden ganar. Sabíamos que iba a ser un juego muy físico. En defensa nos esperaron mucho y nuestro sistema no salió tan bien, perdimos muchas pelotas."

Los nervios del debut y la presión de jugar ante su gente acaso hayan jugado una mala pasada en los Pumitas, que decepcionaron a la buena afluencia de público que tuvo la flamante cancha sintética montada en el Hipódromo Independencia de Rosario. Pese a mostrar más variantes en el ataque, mayor capacidad de desequilibrio individual y mejores en las formaciones fijas, pocas veces pudieron terminar con eficiencia los numerosos quiebres defensivos que generaron. Y la defensa, que comenzó muy agresiva, terminó siendo permeable.

Queda para destacar algunas individualidades como el octavo Bautista Pedemonte y los wings Mateo Carreras e Ignacio Mendy, aunque la gran figura fue el medio-scrum del equipo visitante Harry Morgan.

Luego de un inicio algo acelerado, con tres penales en tres minutos que le dieron la ventaja inicial a Gales, el seleccionado argentino tomó el control del partido. Sin embargo, entre errores de manejo y exceso de penales propios apenas consiguió un try, consecuencia del desequilibrio de Mateo Carreras, y un penal (10-3). En los últimos 10 minutos del primer parcial, el partido entró en terreno tumultuoso en el que los argentinos se obnubilaron y Gales, con un try y un penal, capitalizó para pasar al frente (11-10).

Los Pumitas golpearon al inicio de la segunda mitad, pero el try de Rodrigo Isgro tras una buena arremetida de Pedemonte no srivió para poner al equipo en sintonía. La falta de coordinación continuó y, sobre todo, la indisciplina. Con tres penales, Gales volvió a pasar al frente (20-15).

Otra vez en ventaja gracias a un gran try solidsta de Mendy (22-20), los Pumitas volvieron a desaprovechar el momentum favorable y errores propios le dieron otra oportunidad a Gales, que se adelantó nuevamente gracias a un try y otro penal más (30-22). En los cinco minutos finales, Argentina atacó e intentó mover la pelota, pero sólo le alcanzó para descontar con un penal. En la última, con el tiempo cumplido, un nuevo knock-on a 10 metros del try sepultó la ilusión.

La próxima presentación de los Pumitas se producirá el próximo sábado, cuando a las 13 se enfrente a Fiji, el rival más débil de la Zona A, en el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CARI) de Santa Fe. Está obligado a ganar y debe esperar una derrota de Gales ante el favorito Francia, el último rival de la etapa clasificatoria, para aspirar a meterse entre los cuatro mejores.

Síntesis:

Argentina 25: Ignacio Mendy; Rodrigo Isgro, Juan Pablo Castro (c), Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Gonzalo García; Juan Martín González, Bautista Pedemonte y Juan Pérez Rachel; Lucas Bur y Manuel Bernsetein; Francisco Coria, Pablo Dimcheff y Francisco Minervino.

Entrenador: José Pellicena.

Cambios: PT 33m, Tomás Acosta Pimentel por Isgro (temporario). ST 10m, Estanislao Carullo por Coria y Jerónimo Gómez Vara por Pérez Rachel; 12, Ramiro Tallone por Bernstein; 15, Joaquín de la Vega por Priscintelli; 25, Thomas Gallo por Minervino y Joaquín Pellandini por García; 29, Ramiro Gurovich por Dimcheff; 34, Acosta Pimentel por Castro.

Gales 30: Ioan Davies; Rio Dyer, Aneurin Owen, Tiaan Thomas-Wheeler y Ryan Conbeer; Cai Evans y Harry Morgan; Tommy Reffell, Jac Morgan y Lennon Greggains; Jac Price y Morgan Jones; Ben Warren, Dewi Lake (c) y Kemslay Mathias.

Entrenador: Jason Strange.

Cambios: 1m, Max Llewellyn por Owen; 18, Iestyn Rees por Greggains; 33, Rhys Davies por Mathias (temporario). ST: 10m, Nick English por Warren y Teddy Williams por Price; 22, R. Davies por Mathias; 30, Will Griffiths por Lake; 36, Deon Smith por Dyer.

PT: 4 y 35m, penales de Evans (G); 12, gol de Prisciantelli por try de Minervino (A); 15, penal de Prisciantelli (A); 27, try de H. Morgan (G).

ST: 3m, try de Isgro (A); 7, 10, 15 y 34, penales de Evans (G); 20, gol de De la Vega por try de Mendy (A); 24, gol de Evans por try de Conbeer (G); 35, penal de De la Vega (A).

Amonestado: 14m, Tallone (A).

Cancha: Hipódromo Independencia, Rosario

Árbitro: Ben Blaim (Escocia)