Los Pumitas se despidieron con una derrota, pero con la ilusión a futuro

ROSARIO.- Una tarde adversa, sin las luces de otros partidos y con un rival que no lo perdonó. Los Pumitas cayeron sin atenuantes ante Sudáfrica por 41 a 16 y concluyeron cuartos en el Mundial de Menores de 20 que se disputó en Rosario. Más allá de eso, los argentinos cierran un certamen más que positivo, con la clasificación a semifinales y algunos nombres que vale la pena anotar para el futuro.

Después de caer en las semifinales con Australia, el equipo que conduce José Pellicena cerraba el torneo con el objetivo de terminar tercero e igualar su mejor actuación histórica en el torneo. Tenía a favor la localía y el antecedente fresco del amistoso que tuvieron en abril, que concluyó en victoria por 34 a 33 en Stellenbosch.

Los chicos fueron un manojo de nervios y ansiedad. Se los notó acelerados y con poca paciencia, lo que derivó en que desaprovecharan una oportunidad de marcar. Apenas pudo sumar un penal con el pie de Joaquín de la Vega.

Todo lo contrario con Sudáfrica, que se hizo dueño del desarrollo desde el kick off. Los Baby Boks prevalecieron con su estilo frontal y cortaron cada avance Pumita con una defensa asfixiante. Primero, se puso en ventaja con un avivada de su medio scrum, Sanele Nohamba.

No alcanza con tenerlos tan cerca para darse cuenta del tamaño de los sudafricanos. Por ejemplo, al primer centro, Rikus Pretorius estaba para pedirle el documento de identidad. El 12 fue precisamente el autor intelectual del segundo try, cuando se sacó de encima todo lo que se le cruzó. Los Baby Boks se fueron al descanso por 17 a 3.

El descanso le encajó perfecto a los argentinos para tomar aire y acomodar las ideas, pero sobre todo para serenarse. Algo de eso les habrá dicho José Pellicena en el vestuario porque entró un equipo diferente, que le sumó control de pelota al ímpetu que ya tenía. De un tirón, marcó dos tries que lo dejaron 17-13. Dos guapeadas de los más bajitos, Gonzalo García y Mateo Carreras, pusieron en partido a los argentinos.

Pudieron pasar al frente de no ser por la bajísima efectividad a los palos en ese trayecto. Fallar cuatro penales y una conversión (14 puntos) es demasiado para partidos tan cerrados. De la Vega no venía con una buena tarde y le cedió su lugar a Gerónimo Prisciantelli. El centro de CASI tampoco pudo: su envío pegó en uno de los palos. La mala racha se cortó con el ingreso de Nicolás Roger, que acertó el penal que ahicó a uno.

En el mejor momento argentino, los Baby Boks le pusieron paños fríos a través del velocísimo Thaakir Abrahams. Las diferencias se mantuvieron con el pie. Mientras David Coetzer amplió con un drop, Roger falló un nuevo penal a la jugada siguiente. Si faltaba algo más para coronar, sufrieron un try de intercepción a poco del cierre. En la última, el grandote Pretorius se dio el gusto de marcar su try.

Fue principalmente una mala tarde. Se trató de un Mundial más que positivo para los Pumitas, que no pudieron repetir el tercer puesto de 2016, pero dejaron una imagen que ilusiona. Hay varios nombres que, en un futuro no muy lejano, van a estar nutriendo los distintos seleccionados argentinos.

Las formaciones

La Argentina (16): Ignacio Mendy; Francisco Jorge, Tomás Acosta Pimentel, Gerónimo Prisciantelli y Matero Carreras; Joaquín de la Vega y Gonzalo García (cap);Juan Martín González, Juan Bautista Pedemonte y Jerónimo Gómez; Lucas Bur y Manuel Bernstein; Estanislao Carullo, Pablo Dimcheff y Thomas Gallo

Ingresaron: Rodrigo Isgro, Francisco Minervino, Francisco Coria, Marcos Moneta, Ramiro Tallone, Nicolás Roger, Federico Parnas.

Entrenador:José Pellicena.

Sudáfrica (41): Vaughen Isaacs; Angelo Davids, David Kriel, Rikus Pretorius y Thakakir Abrahams; David Coetzer y Sanele Nohamba; Celimpilo Guemede, Phenulani Buthelezi (cap) y Jaco Labuschagne; Elrigh Louw y JJ van der Mescht; Asenathi Ntlabakanye, Fezokuhle Mbatha y Kudzwai Dube.

Ingresaron: Dameon Venter, Dian Bleuler, Janko Swanepoel, Jaden Hendrikse

Entrenador: Chean Roux

Tantos. Primer tiempo: 3 minutos, gol de Nohamba por try del mismo (S); 19m, penal de de la Vega (A); 28m, penal de Nohamba (S); 32m, gol de Nohamba por try de Abrahams (S)

Segundo tiempo: 2 minutos, gol de de la Vega por try de García (A); 5m, try de Carreras (A); 20m, penal de Roger (P); 26, gol de Nohamba por try de Abrahams (S); 29m, drop de Coetzer (S); 35m, gol de Nohamba por try de van der Mescht (S); 40m gol de Hendrikse por try de Pretorius (S).

Árbitro: Damon Murphy (Australia)

Cancha: Hipódromo de Rosario