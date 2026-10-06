Los rumores que señalan que Lali Espósito protagonizaría el show sorpresa de la despedida de Messi

La organización de la despedida de Lionel Messi mantiene bajo estricto secreto los detalles del cierre del espectáculo. El cronograma oficial fija el momento del show sorpresa para las 22:30 y, según información difundida por Leo Paradizo en el programa Lape Club Social (América TV), Lali Espósito se perfila como la artista principal para esta presentación final.

La posibilidad cobra fuerza tras diversas declaraciones públicas sobre la logística del evento, donde Fabio Santana, excombatiente de Malvinas y encargado de interpretar el Himno Nacional a las 20:00, ratificó en Radio Con Vos esta versión. “Es muy posible que sea alguien que ustedes quieren mucho y yo también. Es muy posible que sea Lali”, afirmó Santana ante la consulta periodística. Esta revelación altera los planes de comunicación del evento, el cual cuenta con una grilla técnica muy precisa.

Fabio Santana afirmó que Lali cantará en la despedida de Messi

La jornada inicia a las 17:30 con una serie de espectáculos que incluyen a Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. La producción contempla intervenciones específicas para cada bloque horario. Tras el Himno, el entretiempo presenta a Gaspar Benegas. A las 22:03, el cielo se ilumina con drones y fuegos artificiales. Luego, Soledad Pastorutti sube a escena a las 22:10, seguida por Ulises Bueno a las 22:15.

El bloque de las 22:30 permanece reservado para la sorpresa que ahora vinculan directamente con la intérprete de “Disciplina”. La complejidad técnica del evento obliga a una rotación dinámica de los artistas sobre el escenario debido al ajuste temporal de cada presentación. La presencia de la cantante en eventos vinculados a la selección argentina no resulta nueva. Lali Espósito interpretó el Himno Nacional durante la Copa del Mundo en Qatar, hecho que refuerza su conexión con el equipo y su capitán.

La selección compartió en sus redes "el Line Up de una noche eterna" X (@Argentina)

Aunque la grilla oficial de la AFA marca el espacio como “show sorpresa”, los datos recolectados por los periodistas indican una confirmación casi total. La expectativa del público crece ante la posibilidad de un cierre musical de alto impacto. La estructura del evento busca mantener la emoción de los asistentes durante todo el despliegue artístico. El equipo de producción coordina el ingreso de los músicos bajo estrictas medidas de seguridad para preservar el misterio. El evento promete un recorrido musical diverso con exponentes de la música popular argentina durante toda la jornada en el estadio.