Louis Van Gaal, sobre su relación con Pep Guardiola: "Está enojado conmigo"

Guardiola, enojado con Van Gaal, según admitió el holandés

Louis Van Gaal, ex entrenador del seleccionado holandés, del Manchester United y el Barcelona, entre otros, reveló por qué Pep Guardiola, su amigo y actual entrenador del Manchester City, está enojado con él.

Según reporta el diario As de España, entrevistado por el The Mirror de Inglaterra, Van Gaal habló de su último libro, donde es muy crítico del ex mediocampista culé, a quien dirigió en el equipo catalán.

"Todo el mundo conoce mi relación con Pep Guardiola, que está enfadado conmigo porque lo desafié en mi último libro", explicó.

Van Gaal, junto a Ryan Giggs, durante su ciclo como entrenador del Manchester United Fuente: AFP

Sin embargo, al referirse al último duelo entre los equipos de Manchester, Van Gaal aclaró: "Disfruté viendo al City más que al United. Siento mucha más simpatía por el City que por el United"

Por otra parte, Van Gaal sostuvo que el United no despedirá fácilmente al DT Ole Gunnar Solskjaer, ya que se trata de un ex futbolista del club: "No lo despedirán rápidamente como harían con cualquier otro".