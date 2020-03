El volante del Milan y exselección Argentina, Lucas Biglia, realizó un dramático descargo sobre la situación global por el coronavirus. Crédito: milanac.com

12 de marzo de 2020 • 17:50

En diálogo con TyC Sports , el futbolista explicó cómo es su rutina hoy en día: "Entreno acá en casa, tranquilo. Como dijo Carvajal [NdeR: defensor del Real Madrid quien hizo una publicación en Instagram al respecto], no somos inmunes. Ante todo, la salud ".

"Obviamente que el fútbol mueve muchísimos derechos y a veces se olvidan de la salud . Acá, tratamos de dejar todo de lado, solidarizarse con la gente que está padeciendo este virus", continuó su relato el subcampeón mundial 2014.

Luego, fue crítico con la manera en que Italia trató la enfermedad : "No se le dio la importancia real. Fijate que hoy España, con muchísimos casos menos, suspendió las actividades. Frenaron todo apenas arrancaron con este virus. Acá se dejó estar. Se subestimó . Y en menos de 15 días colapsó todo. La zona esta de Milano, Lombardía, piden por favor que antes de ir a los hospitales llamen para mandarte el tapón para que de positivo o negativo.

Paremos, no perdemos nada. Al contrario, ganamos en salud. ¿Cuál es el problema de parar? Empiezan a surgir los problemas de derechos de televisación. ¿Morimos por un peso más? Lucas Biglia

Por otra parte, cuestionó la falta de información acerca de la pandemia: "Te hablan de no entrar en pánico, pero tampoco te dicen la realidad del virus. Cuando estás realmente en apuros, no encontrás la respuesta que necesitas".

Consultado por el periodista Ariel Rodríguez sobre las medidas que se tomaron en el fútbol argentino [NdeR: la AFA dictaminó que todos los partidos deberán jugarse a puertas cerradas], Biglia fue contundente: " El error es seguir. Nosotros no somos inmunes . Información certera es difícil encontrar. Pero acá ya hablan de jugadores de Sampdoria y Juventus con casos positivos, siendo que no tienen síntomas . No importa si es puerta cerrada. No se tiene que jugar nada. Estamos hablando de un virus que por lo que te dicen los doctores se expande durante 14 días. Entonces paremos, no perdemos nada. Al contrario, ganamos en salud. ¿Cuál es el problema de parar? Empiezan a surgir los problemas de derechos de televisación. ¿Morimos por un peso más?".

Sobre el plan de entrenamiento que le dio el club al plantel, el jugador de 34 años explicó: " El parate está declarado hasta el 13 de abril . Nosotros tenemos el programa nuestro hasta el 16. Después, nos tenemos que presentar a entrenar. Hay que ver cómo sigue todo esto".

En sólo un día, el 10 de marzo, fallecieron 168 personas en la región de Lombardía, según indicó su consejero de Sanidad. Además, el total de casos positivos asciende a 5.791, de los cuales 877 se encuentran internados en terapia intensiva.