Majo Granatto realizó otro fuerte descargo y su hermana Victoria tomó una decisión tras la polémica con Messi

El título mundial obtenido por Las Leonas en Países Bajos el pasado 29 de agosto quedó opacado por una inesperada controversia mediática. Victoria Granatto, integrante del plantel campeón, enfrentó un sinfín de críticas luego de cuestionar el peso del saludo de Lionel Messi hacia el equipo. La jugadora expresó en una entrevista con ESPN Hockey su malestar por la relevancia que sus compañeras otorgaron al gesto del futbolista. “A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha, Mechi. Nuestra historia es mucho más”, manifestó la delantera ante las cámaras.

Victoria Granatto quedó envuelta en un malentendido y le llovieron las críticas

La repercusión de estos dichos obligó a la deportista a restringir el acceso a su cuenta de Instagram y a publicar un descargo. En el escrito, difundido tras una semana de tensión, la jugadora aclaró que la entrevista sacó de contexto sus palabras. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte”, sostuvo Granatto en su comunicado. Asimismo, la integrante de Las Leonas denunció una supuesta operación en su contra. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles”, añadió la delantera en el texto compartido desde la red social.

Victoria Granatto dejó de tener su cuenta de Instagram pública tras el escándalo Captura

El conflicto escaló cuando figuras públicas como Yanina Latorre cuestionaron la actitud de la deportista en su programa radial por El Observador. La conductora tildó a la jugadora de irrespetuosa y utilizó términos agraviantes hacia su persona, comparándola con Magui Aicega, a quien definió como una profesional educada. Ante la exposición mediática, Majo Granatto, capitana del seleccionado y hermana de Victoria, intervino de forma indirecta para preservar su reputación.

La capitana publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram con el objetivo de marcar una postura clara frente a la figura de Messi. “Parece que hay que explicar algo absurdo, capitán. Como persona, Argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay”, declaró la capitana mediante un posteo, el cual replicó una fotografía junto a la copa, similar a una imagen emblemática del capitán del fútbol argentino tras Qatar 2022.

El descargo de Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi

Finalmente, Majo Granatto emitió una aclaración contundente para desvincularse de los comentarios de su familiar. “Hola gente! Yo no hice declaraciones ni notas con respecto a nada. Aviso porque no me gusta que me involucren en asuntos que no son míos. Gracias!”, sentenció a través de un mensaje directo a sus seguidores. La situación generó un quiebre en la narrativa del festejo mundialista, donde la gloria deportiva cedió terreno frente a debates sobre el alcance de las figuras nacionales.

El descargo de Majo Granatto tras el escándalo con Messi Captura

Mientras Victoria Granatto intenta cerrar el episodio tras su pedido de disculpas y aclaración sobre la falta de un consenso grupal en sus dichos, la tensión persiste en el ecosistema digital argentino. La jugadora subrayó que sus declaraciones corresponden a una visión personal y no representan al resto del equipo que alcanzó el tercer título mundial para el hockey femenino nacional, tras las conquistas previas en Perth 2002 y Rosario 2010. Las Leonas, que lograron vencer a las neerlandesas en una definición por penales histórica, buscan recobrar la calma luego de días turbulentos por declaraciones ajenas al desempeño deportivo alcanzado en el campo de juego europeo.