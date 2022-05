Marc Márquez se accidentó y su moto se incendió en el GP de Mugello

El húmero derecho se convirtió en un calvario para el motociclista Marc Márquez. Aquel golpe en 2020 que llevó al piloto español de Honda a operarse por primera vez la zona nunca recuperó la fuerza natural y, producto de otros varios golpes, pasó por el quirófano en otras oportunidades. Este sábado, en el GP de Mugello de Moto GP, sufrió un accidente. Y si bien pudo retomar la competencia, el dolor en su húmero lo volvió a molestar. Así, el séxtuple campeón de Moto GP, Marc Márquez anunció su baja en la carrera del domingo y su nuevo paso por el quirófano, el cuarto en dos años.

“Seré operado la semana que viene. Desde la lesión siento grandes limitaciones. Me he dado cuenta esta temporada de que no disfruto, sufro mucho, no corro como quiero. No lo sé, los doctores lo dirán después de la operación, pero será largo, seguro. Pero era el momento de hacerlo”, respondió el piloto de 29 años, en conferencia de prensa. ”He hecho evidentemente todo lo que era posible para evitar esta operación, pero es la solución para volver. El problema está claro, una rotación demasiado importante en el brazo”, añadió.

¿Qué llevó a Márquez a tomar esta decisión anticipada? El viernes, su equipo médico supo que la operación podía realizarse porque el hueso estaba listo. Antes no era lo suficientemente sólido. La intervención quirúrgica se hará este martes en la clínica Mayo de Rochester, en los Estados Unidos. El accidente sufrido durante la clasificación en Italia no aceleró el proceso, pero si impactó nuevamente la zona del dolor. El piloto catalán regresará luego a España para pasar allí su tiempo de convalecencia y será entonces cuando pueda estimarse un tiempo de baja.

Una vez terminada la clasificación del GP -donde el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), consiguió la segunda pole de su carrera y la primera en MotoGP, en su primer año en la categoría- Márquez publicó el comunicado oficial de su baja: “Quería comunicaros que desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejado durante un tiempo de la competición”, comienza el texto.

El accidente de esa jornada mostró a Márquez sufriendo una dura caída con su Honda. Apenas se habilitó la pista, el español perdió el control de su moto en la curva 2 y golpeó duramente con el pavimento, partiendo la horquilla de la moto y con un principio de incendio que fue rápidamente sofocado. Antes del Gran Premio de Italia, Márquez es décimo en el Mundial de MotoGP, a 48 puntos del líder y defensor del título, el francés Fabio Quartararo.

Los italianos como protagonistas

Los italianos pudieron celebrar la presencia de tres pilotos en la primera línea de la parrilla y de cinco Ducati en las cinco primeras posiciones de la parrilla de MotoGP para el domingo. El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), de 23 años, consiguió la segunda pole de su carrera y la primera en la MotoGP, en su primer año en la categoría.

¡Cambió todo a último momento! ¡Así fue la lucha por la pole en el #ItalianGP! 🇮🇹🔥#MotoGPxESPN pic.twitter.com/e3FNuHgfzp — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) May 28, 2022

”Es increíble, conseguir mi primera pole aquí en Mugello, delante de todos estos hinchas, es simplemente fantástico”, afirmó el piloto. Segundo de la sesión fue Marco Bezzecchi y tercero Luca Marini, con Ducati-VR46. Todo ello en un día en el que el recién retirado Valentino Rossi fue aclamado por los aficionado a mitad de la jornada, con motivo del a retirada oficial del N.46, el número fetiche del nueve veces campeón del mundo italiano. El francés Fabio Quartararo (Yamaha), no del todo cómodo desde el inicio del fin de semana en Mugello, limitó los daños en la sesión, siendo sexto.