Marcelo Gallardo visitó su escuela primaria y se quebró en llanto

Lejos del Estadio Monumental y la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo pasó una tarde revisando su infancia en la Escuela N°12 Almirante Brown de Merlo, donde hizo sus estudios primarios. El director técnico de River participó de una actividad de Bibliotecas Futboleras y respondió preguntas de los chicos, dejando que los recuerdos lo emocionen.

"Gracias a la directora del colegio, gracias a los docentes, gracias a los alumnos por recibirme de esta manera y dedicarme este pedacito de corazón, gracias a la prensa que vino a cubrir y gracias a mi papá", dijo sin poder evitar las lágrimas.

Siguió con el aplauso de la gente de fondo: "Perdón, sabía que iba a ser difícil el momento, no sabía cómo lo iba a poder manejar. Mi papá, acá presente, mis hermanas y mi madre ya no está, pero está en mi corazón. Venir a este lugar es como recordar un montón de cosas, muchísimas emociones, ustedes no saben lo que es".

"Yo en este patio crecí, corrí, me formé como persona y en este patio, también, soñé. Verlos a ustedes ahí sentados, con una pelota, jugando, me trae muchos recuerdos. Yo fui uno más de ustedes en este lugar y eso es la clara posibilidad de que todos tenemos que soñar y creer en lo que creemos. Un día, con mucho esfuerzo y perseverancia, podemos llegar al lugar que queremos y es lo más lindo que uno puede tener", dijo emocionado.

La biblioteca que presentó es parte de una red de establecimientos inaugurados por futbolistas y entrenadores de todo el mundo, que buscan incentivar la lectura en los chicos.