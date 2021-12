El furioso análisis de Mariano Closs sobre Quilmes-Ferro: “¿No se tiene que jugar otra vez?”

Mariano Closs se subió a las críticas en contra del arbitraje del lunes de Nicolás Lamolina en el partido entre Quilmes y Ferro Carril Oeste por la semifinal de la Primera Nacional, al decir que “fue un escándalo” y plantear la posibilidad de que el encuentro que terminó 1 a 0 a favor del Cervecero se vuelva a jugar.

Lo cierto es que ambos equipos se jugaban todo, porque se trataba del pase a la final para conseguir finalmente el ascenso a Primera División. Sin embargo, lo que para muchos fue un penal mal cobrado por parte del árbitro, le dio a Quilmes el gol que lo consagró finalista. Ahora, el conjunto local se enfrentará en una semana a Barracas Central.

Quilmes le ganó a Ferro Carril Oeste en el partido revancha de la semifinales del Reducido de la Primera Nacional Prensa Quilmes

En la apertura de su programa del martes, Closs descargó: “Esto fue un escándalo que define un campeonato, un año de trabajo, un señor que no tiene capacidad para dirigir en Primera División”.

Asimismo, apuntó contra el director nacional del arbitraje del fútbol argentino, al decir: “Hay una facultad de (Federico) Beligoy que es la de mandar a los de Primera a Segunda como si los de Primera fuesen unos árbitros fenomenales”.

En esta línea, defendió a los referís de las categorías inferiores porque “se comen todo el año de la B Nacional” para que luego lleguen los de las categorías más altas. “Cómo se pueden sentir esos árbitros... y vienen estos pibes, porque son pibes que dirigen porque tienen apellidos, son promovidos porque tienen apellido y entonces les dicen ‘vamos a poner al pibe de Panchi (por Francisco Lamolina) que dirige un rato en Primera División’”, siguió en contra de quien fue juez en Quilmes-Ferro.

El enojo de Closs con el arbitraje de Lamolina

“Es así, el fútbol argentino es esto, es acomodo, no es por calidad. Cuando hablamos de calidad hablamos siempre de lo mismo: Loustau, Tello, Pitana fue a dos mundiales, no se le puede decir nada, después te puede gustar o no, Rapallini. Después no hablamos de ninguno más. Antes eran Baldassi, Elizondo y ahora son dos o tres que no pueden repartirse todas las fechas del fútbol”, consideró el relator de ESPN.

Además, Closs lanzó que “un pibe como este Lamolina te complica y te tira abajo un año de trabajo”. “Mi pregunta es si estos partidos no se tienen que jugar otra vez”, deslizó para sus compañeros del programa. En su visión, lo del lunes fue “injusticia pura”.

Así reconoció su error Lamolina en Sportia: "Es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero". pic.twitter.com/vcFccIL79V — TyC Sports (@TyCSports) December 14, 2021

En esa línea, el conductor expresó: “Esto es una definición de un paso a la final, a vos te derrumban un año de trabajo por un señor que vio... nada, cualquier cosa, y tengo entendido que acaba de decir que se equivocó. O sea yo no digo perpetua, no tendría que dirigir más”.

El relator de fútbol pidió también que se investigue lo que pasó en el partido, sobre todo porque se trató de una instancia de definición. Por último, advirtió: “Esto no se tiene que tapar con que viene la Navidad, el verano y en febrero lo vemos dirigiendo, Beligoy. Porque esto fue una vergüenza, como son los arbitrajes de Espinoza”.