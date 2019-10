Marcelo Tinelli pretende seguir en la comisión del club, pero en un rol secundario Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Se confirmó que ni Marcelo Tinelli ni Matías Lammens encabezarán la lista del oficialismo para las elecciones del 14 de diciembre próximo en San Lorenzo, la entidad que han presidido en las últimas tres etapas. Horacio Arreceygor, actual vocal y secretario general del sindicato de la televisión, fue anunciado como candidato por delante de ellos, en una decisión que se venía demorando. El desenlace estaba atado a lo que definieran el conductor, que tiene un año más de contrato con El Trece para hacer su programa, y el actual presidente, hoy con pedido de licencia por ser el postulante a Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos. Finalmente, aquellos estarán postulándose como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

Hasta la semana pasada, en su visita a Cleveland y previo a su viaje a Barcelona invitado por Lionel Messi, Tinelli no tenía definido su próximo rol, aunque sí se lo sentía muy confiado en que la actual dirigencia se mantendría al frente del club. Y él, de sostener el trabajo que viene realizando con el básquetbol -jugó con la franquicia de la NBA el lunes anterior- y los proyectos relacionados a los nuevos estadios, el de fútbol y otro -probablemente- multidisciplinario.

Marcelo Tinelli desea extender su vínculo dirigencial, sin un rol protagónico Fuente: DyN

Tinelli explicó a LA NACION los motivos por los que no se postula: "Estuve tratando de ver cómo me podía adaptar a todo el esquema de trabajo mío. Me cuesta pensar en ser presidente porque se trata de una responsabilidad para tomar las 24 horas de los siete días y yo, con el programa, la productora y mis compromisos, no podría. Para presentarme como presidente, la única manera era armar un equipo de trabajo importante alrededor mío que me permitiera no estar en la diaria todo el tiempo".

Y profundizó sobre las demandas: "Nosotros no somos dirigentes solo de un equipo de fútbol. En otros clubes sí sucede que son exclusivamente de ese deporte o le dan otra preponderancia al fútbol. Nosotros en San Lorenzo tenemos otros buenos equipos, como el de básquetbol o el de voley, por ejemplo; es un club que se ha caracterizado por eso. Es más, acabamos de ascender en hockey y también hicimos una inversión en el fútbol femenino".

Además, Tinelli analizó: "Vamos a seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos que tenemos que hacerlo. En la nueva gestión vamos a tratar de acomodar todas esas cosas, las que uno tiene que analizar después del balance de dos períodos y medio. Hay que trabajar en la profesionalización de algunas áreas, como las gerencias general, administrativa, financiera y comercial. Y en darles mejores condiciones e infraestructura a los socios, que incluye lograr la financiación del proyecto de los estadios".