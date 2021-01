Mariano Closs: "A River se le bajó la persiana"

River cayó por 3 a 0 ante Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores Crédito: Mauro Alfieri/Pool Argra

El conductor de ESPN F10, Mariano Closs, realizó un crudo análisis sobre el rendimiento de River Plate ante Palmeiras en el segundo tiempo del partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

"Para mí el partido se muere en el 2 a 0. El primer tiempo estaba dado de otra manera, tenía todo para estar ganando, y fue un puñal esa salida de (Franco) Armani", reflexionó Closs en el comentario editorial de su programa.

En ese sentido, el relator deportivo opinó que "es la primera vez" que lo ve a River con la persiana baja "dentro y fuera de la cancha": "Estaba desanimado con ese contagio que te dan dos goles que te hacés vos".

Luego, le asignó responsabilidad al cuerpo técnico millonario: "Así como a Marcelo Gallardo le dijimos: que bien estuviste cuando pusiste a (Santiago) Sosa contra San Pablo y Liga, o qué bien (Fabrizio) Angileri como lo descubrió, yo creo que también el cuerpo técnico de desmoralizó. No hubo respuestas de afuera. Y si hay algo que tiene River, es ser combativo hasta el '95. Y si hay algo que pasó ayer, fue que desde el '47, bajó la persiana".

Marcelo Gallardo, entrenador de River, preocupado por el rendimiento de su equipo Fuente: AFP

"Ayer ni (Gonzalo) Montiel en el segundo tiempo, que es el abanderado en el ataque de River, estaba desmoralizado. Yo no sé si son los errores propios, yerros de definición, y todo ese conjunto, más un equipo de jerarquía, y ahí creo que viene el derrumbe", concluyó Closs.

La opinión de Sebastián Vignolo sobre la expulsión de Jorge Carrascal

Por su parte, el conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, calificó al colombiano Carrascal de "egoísta" por hacerse expulsar.

"Yo puedo admitir que un jugador juegue mal, pero lo que no puedo admitir es que un jugador se haga expulsar. Me parece un irresponsable y un mal compañero. Un tipo que se hace expulsar, no le importa nada, es un egoísta por más que sea un fenómeno como juega", consideró Vignolo.

Finalmente, el narrador deportivo consideró que River "la sacó barata" en su derrota por 3 a 0 ante el equipo brasilero: "Primero lo pagó carísimo y luego la sacó baratísima. Si levanta esto, es otra Libertadores. Es el campeón de América. No tiene que jugarse la final", graficó el periodista.