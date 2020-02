Martin Braithwaite: ''Si el fútbol fuera una religión, Messi sería Dios''

Martin Braithwaite, el danés del Barcelona, maravillado con Lionel Messi, su compañero de ataque. Crédito: CSM via ZUMA Wire/dpa

El flamante refuerzo del Barcelona, el danés Martin Braithwaite, concedió una entrevista al sitio oficial del club catalán en la que expresó su inmensa admiración por Lionel Messi.

''Nadie puede hacer las cosas como él; si el fútbol fuera una religión, Messi sería Dios. Tenemos mucha suerte de contar con él'', comentó el delantero. Braithwaite, proveniente del Leganés, fue incorporado este mes por el Barsa para cubrir la ausencia de Luis Suárez por lesión.

El escandinavo, de 28 años, es señalado como un luchador, un futbolista que nunca baja los brazos. En la entrevista en video habló de su llegada al conjunto culé, de sus inicios como jugador y lo que significó jugar el Mundial de Rusia. Dijo que su ídolo futbolístico fue siempre Ronaldo Nazario, el Fenómeno brasileño.

''Fichar por el Barcelona es muy importante porque mi objetivo era llegar a un grande. Tengo muchos recuerdos de este club. Kluivert y Ronaldinho se me vienen a la cabeza'', afirmó Braithwaite. Luego se refirió a Michael Laudrup, el mejor futbolista de la historia de su país: ''Sé que estuvo aquí y puedo aprender mucho de él. Me gustaría conocerlo y que me aconsejase''.

El Clásico Real Madrid - Barcelona del domingo

Acerca del clásico Real Madrid - Barcelona de este domingo, el danés se mostró muy ilusionado. ''Es el partido más importante del mundo. Será muy intenso y sé que habrá tensión. Tengo muchas ganas de que llegue'', comentó.