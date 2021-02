Martín Liberman, contra los "Messi fans" tras la derrota de Barcelona ante PSG

Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2021 • 12:08

El periodista deportivo Martín Liberman analizó el rendimiento del futbolista Lionel Messi en el partido que Barcelona jugó contra París Saint Germain por los octavos de final de la Champions League, que terminó con derrota por 4 a 1 del equipo culé en condición de local.

"Cuando yo diga que juega mal, es porque juega mal; si juega bien, digo que juega bien. Esto no es una crítica, es una descripción de la realidad. Ayer le pone pase a (Frenkie) De Jong, con un penal que no fue y pateó bien un penal. No la tocó, después. No participó del juego", reflexionó.

Fuente: AFP

Liberman, que muchas veces se mostró criticó con el jugador rosarino y sus aduladores, arremetió luego contra los "Messi fans": "Se terminó la fiesta. ¿Tanto cuesta reconocer que Messi es un crack del fútbol, pero para destacarse y ganar necesitó de un equipo?".

"Ahora, se dan cuenta los Messi fans que solo no puede. Pero antes, creían que lo hacía solo. Ahora es: Leo, el Barcelona no te merece. Me da tanta risa escuchar eso", lanzó el conductor radial.

"Me pregunto si habría un jugador que pueda solo, y mi respuesta seguramente es no. El tema es que los 'Messi fans' nos quisieron hacer ver durante años que era por él sólo. Queda demostrado que sin los jugadores que lo rodearon durante todos esos años, que lo hacían mejor a él todavía, él solo no puede", agregó.

Fuente: AP

Sobre lo que le genera el capitán de Barcelona y la reacción al respecto de sus seguidores, Liberman dijo que "Messi a veces juega mal y la gente no puede aceptar" que a él no lo "conmueve", y no le "transmite" ni le "contagia" emociones: "Lo amaría mucho más si fuese del Barcelona yo. (...) No sé por qué me sucede. No tiene la culpa él. No logro contagiarme de chauvinismo".

Por otra parte, el analista de fútbol sentenció que Messi "no está en el top ten de la historia de la Selección" porque los goles que marcó con la camiseta Albiceleste no fueron en etapas decisivas de competiciones importantes, y consideró que al jugador de 33 años "no le alcanza para liderar el equipo en momentos cúlmines o finales".

"Antes, te ganaba porque estaban Xavi, (Andrés) Iniesta, (Carles) Puyol, Dani Álves. Todos esos nenes que eran cracks: Luis Suárez, Zlatan (Ibrahimovic), Deco, Ronaldinho, (Javier) Mascherano, (Samuel) Eto'o. Messi necesitó de esos futbolistas para destacarse. ¿Es culpa de Messi? No, es culpa de aquellos que creían que él lo hacía todo solo", concluyó Liberman.