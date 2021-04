MasterChef Celebrity: entre la visita de “La Tata”, y la eliminación de Fernando Carlos

Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity comenzó poco después de las 22. Santiago del Moro recibió a los participantes que habían quedado entre los peores de la semana y, en lo que fue una prueba muy tradicional, todos debieron demostrar su pericia. La sorpresa de la velada, fue la visita de “La Tata”, Claudia Villafañe.

Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular saludaron a todos los jugadores, entre los que estaban Andrea Rincón, el “Loco” Montenegro, María O´Donnell, Claudia Fontán, Fernando Carlos, Daniel Aráoz y Gastón Dalmau. Cuando ellos se ubicaron en sus estaciones, se encontraron con un mantel rojo, que al correrlo escondía una caja con limones. Allí les informaron que la prueba inicial consistía en exprimir la mayor cantidad de limones posibles, y el que conseguía la mayor cantidad de jugo obtendría un beneficio. Todos comenzaron a exprimir de manera frenética, hasta que O´Donnell se coronó como la mejor del desafío.

La prueba de los ñoquis

Betular pasó al frente y tomó a palabra: “Si digo 29, estoy hablando de ñoquis. Ese plato típico de Italia, y que en Argentina no falta en ninguna mesa. ¿Pero pasta o no pasta? Esa es la cuestión”. Luego Donato agregó: “Los ñoquis clásicos se pueden hacer con batata, solamente con ricota, y tienen variedades no solamente de ingredientes, sino también de salsa. A darle máquina a la fantasía y al conocimiento”. Y por último, Germán concluyó: “Los ñoquis son parte de nuestra historia, cada familia tiene su receta, incluso hay ñoquis que tienen un nombre”.

De esa manera, los tres recibieron a la “Tata”, Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición del certamen. Claudia saludó a todos en el estudio, y contó: “Extraño todo esto, la adrenalina del día a día, demostrar lo que uno sabe, y venir a aprender. Pásenla lindo y disfruten, que lo importante es eso”.

El jurado explicó que todos debían hacer su mejor plato de ñoquis, y O´Donnell como ganadora de la primera etapa, iba a poder hablar a solas tres minutos con Claudia para pedirle consejos. Todos los jugadores comenzaron con sus ñoquis, y si bien en un inicio la prueba parecía sencilla, pronto surgieron las dificultades. Hubo problemas con la salsa bolognesa, con el boniato y hasta dudas con respecto al punto exacto de la papa. Pero todo se complejizó aún más cuando sonó la chicharra. En ese momento, Germán explicó que debían preparar “una increíble brusqueta”, en honor a ese plato fallido que preparó Claudia en su paso por el reality. Eso puso aún más nerviosos a los participantes, que querían darle prioridad a sus ñoquis y no tanto a las brusquetas.

Las devoluciones

Fontán fue la primera en acercar sus ñoquis de ricota con salsa de tomate y pesto, y confesó muy emocionada que le serviría ese plato a su mamá. Germán consideró que los ñoquis estaban “duros”, y que la salsa no fue lograda. Betular opinó que al plato y a las bruquestas les “faltó mucho”. Y le dijo: “No parecen preparados por vos”. Por su parte, Gastón optó por la papa y el boniato, y eso le valió el elogio de Donato que opinó: “Los ñoquis están bien hecho, son chiquititos y no minúsculos”.

Rincón aseguró que no había manera de irse con sus ñoquis de papa a la bolognesa, y De Santis muy entusiasmado, se comió el plato entero. En la vereda opuesta, Martitegui sí coincidió con que los ñoquis estaban bien, pero destacó que la brusqueta no estaba lograda. Fernando Carlos también preparó bolognesa como salsa, y Germán fue lapidario: “No son ñoquis, es una masa toda unida, sin forma, y la salsa es carne sin tomate”. Y Betular le dijo: “Acá hay problemas”.

El “Loco” apostó por el boniato y un ragú de carne, y el jurado opinó que ni la brusqueta ni los ñoquis estaban logrados. En su turno, Donato comentó: “Los ñoquis no tienen forma, son muy irregulares, son una lástima que no los hayas hecho de a uno”. Aráoz corrió una suerte similar a la del “Loco”, y los especialistas opinaron que si bien la brusqueta no estuvo del todo mal, los ñoquis “estaban duros”.

María O´Donnell contó que escuchó con atención los consejos de Claudia con respecto a la terminación del plato, aunque no optó por los de papa, sino por el boniato. Y Germán observó: “Estoy un poco enojado. Corriste un riesgo que no es divertido hoy, tus ñoquis están como duros, el boniato no ayudó, y la salsa se secó. Es una serie de combinaciones que no son muy felices, y que te dejan complicada”.

Al momento de las devoluciones, los tres miembros del jurado coincidieron en que el nivel había sido muy bajo, y que al menos cuatro platos merecían irse. Finalmente, los que quedaron en la cuerda floja fueron Carlos, O´Donnell, Fontán y el “Loco”. Finalmente, Damián anunció que el periodista deportivo era quien quedaba afuera.

