Max Verstappen fue papá por primera vez y presentó a su hija

Max Verstappen se convirtió en padre por primera vez. El vigente campeón de la Fórmula 1 anunció este viernes 2 de mayo que él y su pareja, Kelly Piquet, le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, a quien llamaron Lily. La noticia se conoció a través de un tierno posteo en Instagram, donde ambos compartieron dos fotos en blanco y negro junto a un mensaje cargado de emoción. “Bienvenida al mundo, dulce Lily. Nuestros corazones están más llenos que nunca: eres nuestro mayor regalo. Te amamos mucho”, escribieron. En una de las imágenes, se puede ver la diminuta mano de la beba aferrada al dedo índice del piloto, mientras que en la otra a ambos padres mientras sostienen a su hija recién nacida en la clínica. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de felicitaciones para la familia.

Verstappen se había ausentado el jueves de las actividades previas al GP de Miami para acompañar a su mujer, la hija del tricampeón de F1 Nelson Piquet. Por tal motivo, recién se incorporó este viernes 2 de mayo, tras viajar en su avión privado para poder disputar la práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint. En su paso por el paddock, se lo pudo ver muy feliz con su flamante paternidad.

Aunque no brindaron detalles sobre la fecha exacta del nacimiento de Lily, se sabe que tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado. La pequeña es la primera hija del neerlandés, mientras que Piquet ya es madre de Penélope, fruto de su relación con el piloto ruso Daniil Kvyat.

Con este anuncio, Max se suma a Nico Hülkenberg como uno de los pocos pilotos actuales de la F1 que son padres. El alemán, consultado por la prensa, celebró la noticia: “Espero que sea una buena dormilona. Hay muchas cosas hermosas por descubrir, seguro que lo disfrutará”.

Incluso, Lewis Hamilton, su histórico rival en la pista, se mostró afectuoso al darse a conocer la noticia. “Es algo tan increíble y especial. Hablé brevemente con él en Arabia Saudita y estaba muy emocionado. Grandes felicitaciones para él”, expresó el siete veces campeón. Pero, como es sabido, los trabajos de los pilotos de carreras hacen que muchas veces deban dejar de lado su vida privada para prepararse mentalmente para las pistas. Y esto fue lo que le ocurrió a Max, quien a las pocas horas de tener a su hija en brazos debió salir disparado para Miami.

Max Verstappen compartió la primera foto junto a su hija y su pareja (Foto: Instagram @maxverstappen1)

En redes sociales, la escudería Red Bull Racing compartió el momento en el que el deportista bajó de la camioneta que lo trasladó a la pista. Allí todos sus compañeros de equipo lo aplaudieron y lo saludaron con emoción.

Sin embargo, el feliz anuncio reavivó una vieja creencia en el mundo del automovilismo: ¿Los pilotos bajan su rendimiento tras convertirse en padres? Hülkenberg se refirió al respecto y fue claro: “Una vez que bajamos la visera, olvidamos lo que pasa afuera. Personalmente, siento que ser padre me suma mucho fuera del trabajo. Incluso diría que me ayuda”. George Russell, por su parte, coincidió en que la paternidad no tiene por qué afectar el nivel profesional. “Hay pilotos que han ganado campeonatos siendo padres. No creo que cambie nada en su rendimiento”, sostuvo.